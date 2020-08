Juventus, Matuidi dice addio: firma con l'Inter Miami di Beckham

Non considerato nel progetto del neo-allenatore Andrea Pirlo, Blaise Matuidi si prepara a dare l'addio alla Juve. Un giocatore che a 33 anni e con un contratto pesante (ingaggio netto da 3,5 milioni fino al 2021), che non rientra più nei piani della società. Con una sua cessione e l'accordo vicino con l’Inter Miami di David Beckham (giocherà in Mls), i bianconeri risparmierebbero almeno una parte dell’ingaggio, con un evidente vantaggio sul bilancio del club. C'è da considerare anche un netto calo delle partite giocare dal francese, condizionato dal contagio da Covid che ha limitato il suo modo di giocare fatto di forza e aggressività. Ora nuova un'esperienza nuova negli Usa: Matuidi dice addio a Torino e alla Juve.