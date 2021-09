Juventus-Milan dove vederla: Dazn o Sky? Tv e streaming sul big match: le news

Juventus-Milan: la partita della verità. Quarta giornata di serie A bollente con il big match dell'Allianz Stadium in programma domenica 19 settembre alle 20,45. La Juve di Allegri ha solo un punto dopo 3 partite, ma è reduce dal 3-0 sul Malmo e recupera Federico Chiesa (forse panchina). Il Milan di Pioli è a quota 9 con 3 vittorie su 3: ha perso invece in Champions League ma giocando un grande calcio all'Anfiel Road contro il Liverpool (3-2). Ibrahimovic salterà la sfida, ballottaggio Rebic-Giroud in attacco. Ecco una guida veloce per seguire Juventus-Milan in tv e streaming e le probabili formazioni.

Juventus-Milan Sky?

Juventus-Milan in tv su Sky Sport? Niente da fare per gli abbonati alla pay tv di Comcast che non trasmetterà la partita di domenica sera.

Juventus-Milan Dazn

Juventus-Milan sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN con telecronaca di Stefano Borghi e commento tecnico di Francesco Guidolin. Il match dell'Allianz Stadium sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Juventus-Milan Radio Rai

Juventus-Milan sarà raccontata in radiocronaca diretta dalle 20,45 su Radio Rai1 domenica 19 settembre.

Juventus-Milan formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic.