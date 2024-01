Juventus, colpo di scena: salta Moise Kean-Atletico Madrid. Calciomercato: pressing su Bonaventura

Calciomercato Juventus, salta Moise Kean all'Atletico Madrid

Sfuma il passaggio dell'attaccante della Juventus Moise Kean all'Atletico Madrid. Dopo le visite mediche, con il club spagnolo sono emersi dubbi sui tempi di recupero dell'attaccante dall'infortunio alla tibia. Il calciatore bianconero sarebbe passato nel club allenato da Simeone in prestito secco per soli sei mesi, senza diritto di riscatto, per una somma vicina ai 500 mila euro, cifra che non convinceva più il club spagnolo visto che per riavere il giocatore completamente recuperato sarebbero serviti tempi non brevissimi (attorno a 3 settimane).

Calciomercato Juventus, Bonaventura last minute dalla Fiorentina?

Novità sul fronte Giacomo Bonaventura-Juventus. Il 34enne centrocampista ha dato il proprio gradimento, la società bianconera - che con la Fiorentina ha già effettuato in estate l'operazione Arthur - secondo Sportitalia avrebbe offerto Miretti e una corsia preferenziale per Soulé per la prossima estate. I viola al momento resistono, ma la trattativa non è ancora definitivamente chiusa

Calciomercato Juventus, Pereyra e le piste alternative per un colpo last minute a centrocampo

La pista alternativa porta la Juventus a Roberto Pereyra: l'Udinese chiede 4 milioni di euro per il 33enne argentino, cifra considerata alta, i bianconeri offrono un prestito con obbligo di riscatto legato alla qualificazione Champions. La prima opzione però è Bonaventura.

Ipotesi Lazar Samardzic? Non si muove: il club bianconero non apre al prestito con diritto di riscatto e il centrocampista 21enne serbo resterà sino al termine della stagione in forza all'Udinese poi si vedrà (nei giorni scorsi ricordiamo anche le voci di interesse del Milan per lui in ottica luglio).

Resta fredda poi la pista che porta al ritorno in bianconero di Federico Bernardeschi (sull'ex centrocampista della Fiorentina attenti alla Roma se sfuma Baldanzi dall'Empoli). Possibile la Juventus cerchi qualche occasione dell'ultima ora dall'estero.