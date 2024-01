Calciomercato Juventus-Bonaventura? E Fiorentina-Soulè... Retroscena

Il nome di Giacomo Bonaventura scalda le ultime ore di calciomercato invernale in casa Juventus. Il centrocampista della Fiorentina potrebbe essere il regalo per Max Allegri, un rinforzo importante nella volata scudetto con l'Inter (e domenica derby d'Italia a San Siro, ore 20,45). Per convincere il club viola a lasciar partire il numero 5, oltre al prestito del centrocampista Fabio Miretti secondo calciomercato.com ci sarebbe anche "una sorta di prelazione per Matias Soulé, attaccante argentino del Frosinone di proprietà dei bianconeri, ma anche in questo caso la risposta è stata negativa. I viola non voglio cedere Jack, lui stesso, nonostante abbia apprezzato l'interesse della Juve, non è disposto a tradire una piazza che lo ha accolto e amato".

La Juventus cerca la (difficile) volata vincente per Jack Bonaventura, mentre sembra raffreddarsi la pista che porta all'argentino Roberto Pereyra dell'Udinese (chiesti 4/5 milioni per il cartellino).

Sullo sfondo Federico Bernardeschi: nelle ultime ore si è aperto uno spiraglio in ottica Roma (visto che il trequartista Tommaso Baldanzi è più lontano dai giallorossi e più vicino a una permanenza all'Empoli sino al termine della stagione), ma per l'ex viola - che spera di rientrare in Italia da Toronto dove gioca nel'Mls americana - attenzione a un ritorno di fiamma bianconero nelle ultime ore di mercato.

