Juventus-Napoli, niente 0-3? Il documento della Lega che dà forza ai campani

Juventus-Napoli attende di avere un destino: 0-3 a tavolino (causa assenza di Mertens e compagni dall'Allian Stadium) o partita rinviata (non prima del 13 gennaio visto il calendario ftto)? Le ragioni delle due parti sono ormai note e il match resta in bilico. A favore della tesi di giocare il match c'è un passaggio del comunicato ufficiale della Lega calcio (n.51 del 2 ottobre 2020) con cui la Confindustria del pallone aveva deciso il rinvio del match Genoa-Torino. Il documento dichiara le regole sulla gestione di casi di positività tra giocatori, sull’obbligo di giocare o di rinviare le partite “fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità statali o locali”. L’Asl di Napoli che ha bloccato la partenza della squadra allenata da Gattuso per Torino entra in questa tipologia.









Napoli che comunque dovrà essere giudicato anche dalla Procura Federale che domenica sera ha chiesto al club guidato da Aurelio De Laurentiis alcuni documenti per verificare se, dopo la positività di venerdì di Zielinski, la squadra è entrata nella “bolla” come previsto da protocollo. Gli 007 federali stanno esaminando la relazione inviata dal responsabile sanitario del Napoli e tutte le altre carte. Successivamente decideranno se il club deve o non deve essere deferito. Nel caso si valutasse che non sono stati rispettati i punti del protocollo, il Napoli rischierebbe una penalizzazione in classifica di uno o più punti stando al codice di giustizia sportiva.

l presidente della Figc Gravina nelle scorse ore aveva spiegato: "Il protocollo è chiaro e ha funzionato, non capisco perché non debba funzionare anche per il futuro. Abbiamo avuto casi analoghi a Napoli, all'estero ci sono casi analoghi. Dobbiamo convivere con questa epidemia. Riteniamo che dobbiamo andare avanti nel chiudere questo campionato nel miglior modo possibile. Dobbiamo essere responsabili e lungimiranti nell'affrontare criticità che potrebbero presentarsi. È chiaro che il protocollo richiede senso di responsabilità da parte di tutti, anche da chi verifica sul territorio eventuali casi di emergenza motivando gli eventuali interventi. Chi dice che siamo irresponsabili dice una corbelleria incredibile, mai nessuno come noi sostiene che la tutela della salute è un bene primario. Siamo sintonizzati con il ministro Speranza".

"Lo 0-3 al Napoli? Abbiamo un giudice sportivo e una procura federale che fanno il loro mestiere. Non entro nel merito, cerco di essere serio e rispetto i ruoli auspicando che gli altri facciano lo stesso", ha sottolineato Gravina dopo l'incontro di lunedì con il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora. "Se ho sentito De Laurentiis? Non c'è motivo di sentirlo".