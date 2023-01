Juventus nei guai, la carta segreta di Ronaldo esiste. Scontro Agnelli-Elkann

Juventus, CR7 all'attacco e Andrea Agnelli messo alla porta

La posizione della Juventus si aggrava dopo che è emersa la carta segreta di Cristiano Ronaldo e firmata dall'ex ds Fabio Paratici. Ecco "quella carta famosa che non deve esistere teoricamente", di CR7, evocata nelle intercettazioni: è emersa tra gli atti dell’inchiesta della Procura di Torino sui conti della Juve. La lettera, - si legge sul Corriere della Sera - indirizzata a «Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro» e firmata dall’allora ds Fabio Paratici, ha in allegato "l’accordo premio integrativo" e la "scrittura integrativa". Quest’ultima riferita alla seconda manovra stipendi. A Torino negli ambienti vicini agli Agnelli si sussurra che il passo indietro di Andrea sia arrivato dopo mesi di confronti, anche tesi, con il cugino John e alcuni membri della famiglia.

Secondo le voci, - prosegue il Corriere - il sogno di Andrea sarebbe stato quello di traslocare in Ferrari, la controllata che macina record di profitti in Borsa, ma poi avrebbe prevalso l’orientamento a farsi da parte anche nella holding di controllo e nella ex Fiat. Mossa temporanea in vista di un probabile rientro, se sarà dimostrata l’estraneità alle vicende giudiziarie che lo coinvolgono. Adesso la palla passa a Ferrero: ha il compito di risanare i conti del club con l’ipotesi, dopo un eventuale delisting, di cederlo. Magari proprio ad Andrea, che starebbe sondando investitori.