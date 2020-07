Bonucci da Guardiola: scambio Juventus-Manchester City. Calciomercato news

Manchester City su Leonardo Bonucci. Il difensore della Juventus piace da tempo a Pep Guardiola e dopo i rumors del passato, questa volta l'allenatore catalano sogna di portarlo finalmente in Premier League.

La Juve stando alle indiscrezioni dei tabloid inglesi potrebbe aprire alla cessione di Bonucci solo se arrivasse un'offerta cash importante. Oppure...

Juventus e Manchester City, idea scambio Bonucci-Gabriel Jesus

... oppure con uno scambio stellare (dopo quello con il Barcellona che porterà Arthur in bianconero, Pjanic in blaugrana e garantirà una plusvalenza importante a entrambi i club): Leonardo Bonucci al Manchester City e Gabriel Jesus alla Juventus. Il 23enne attaccante brasiliano è un obiettivo dei bianconeri non certo da oggi: giocatore perfetto da inserire nel modulo di Sarri: veloce e capace di saltare l'uomo, ama partire da sinistra, ma può giocare in tutti i ruoli del reparto d'attacco. Senza dimenticare che Fabio Paratici già in passato aveva cercato l’ex Palmeiras.

Il club inglese valuta la sua stella 70 milioni di euro, quindi i bianconeri nello scambio dovrebbero aggiungere probabilmente almeno 20-25 milioni.

Il Manchester City però preferirebbe uno scambio secco tra difensori centrali: il 26enne John Stones (in scadenza nel 2022 e obiettivo anche dell'Everton di Ancelotti) alla Juventus per avere Bonucci. Ipotesi meno affascinante per i bianconeri. A quel punto la società campione d'Italia preferirebbe solo cash.

La cessione di Leonardo Bonucci invece potrebbe essere assorbita dalla Juve che ha un De Ligt in crescita, Demiral al rientro dall’infortunio e atteso da una stagione che potrebbe vederlo conquistare la maglia da titolare e il rinnovo di Chiellini per un’altra stagione che cementa il reparto difensivo (senza dimenticare Daniele Rugani e il 22enne Cristian Romero attualmente in prestito al Genoa).