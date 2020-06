Cristiano Ronaldo-Chelsea, 120 milioni per strapparlo alla Juventus. Rumors

Cristiano Ronaldo nel mirino del Chelsea? I Blues pronti a offrire 120 milioni di euro per convincere la Juventus a cedere CR7? La clamorosa voce viene lanciata da Manolete, giornalista di AS. "Il portoghese ha vissuto a Madrid i suoi migliori momenti a livello calcistico e ora è il momento di cambiare aria e di guadagnare qualcosa altrove".

La bomba di calciomercato al momento resta un'indiscrezione e bisognerà vedere se effettivamente il club inglese metterà sul tavolo della Juve i soldi in questione. Va detto che due anni fa il club bianconero pagò 100 milioni per acquistare Cristiano Ronaldo dal Real Madrid: di fronte a 120 milioni oggi in caso di cessione farebbe una plusvalenza importante, utilissimi per il bilancio e che permetterebbero poi di rilanciare sul mercato. Ammesso che Juventus e Ronaldo vogliano lasciarsi, cosa tutta da dimostrare. In queste settimane si è anche parlato di un interesse del Paris Saint Germain per CR7. "Anno dopo anno mostra una determinazione unica, una straordinaria forza di carattere. Resta sempre motivato dal desiderio di migliorarsi giorno dopo giorno, spingendosi oltre i propri limiti. Ammiro questa sua volontà implacabile, è un grande esempio per tutti gli atleti del futuro", aveva detto di lui Nasser Al-Khelaïfi.

La realtà è che il mercato resta lontano e il fuoriclasse della Juventus ora è concentrato su un un finale di stagione che lo vede in corsa per tre competizioni: Coppa Italia, scudetto e infine Champions League. I sogni di triplete bianconero sono più vivi che mai.