Sondaggi Campania, De Luca plebiscito. Anche M5S e Lega votano per lui

SONDAGGI Campania, De Luca è al 65%, anche M5s e Lega votano per lui. Prove da premier

Vincenzo De Luca va verso la riconferma come governatore della Campania. Un sondaggio Winpoll-Arcadia non lascia spazio alle interpretazioni, l'esponente del Pd ha il consenso del 65% dei cittadini campani in vista delle elezioni del prossimo 20 settembre, briciole per gli sfidanti. Stefano Caldoro del centrodestra, dato al 21,9% e Valeria Ciarambino del M5s, ferma al 10,9%. De Luca, stando al sondaggio - come si legge sul Sole 24 Ore - pescherebbe voti anche dalla Lega, con il 56% di chi ha votato il Carroccio alle Europee che dichiara di voler votare per lui e anche dal M5s, con una percentuale del 50%.

De Luca è piaciuto per la sua gestione rigida dell'emergenza Coronavirus e questo fa di lui un candidato più che plausibile per la futura guida di una coalizione di centro sinistra anche a livello nazionale. La pandemia ha rafforzato le leadership di alcuni governatori e probabilmente stando a questi numeri il futuro premier verrà da questo bacino. Da una parte De Luca e Bonaccini, sono nomi forti a sinistra e dall'altra c'è l'ascesa di Luca Zaia (presidente del Veneto), che guadagna sempre più consensi a destra, a discapito di Matteo Salvini.