Sondaggi, colpo di scena Lega: Salvini accelera e 3 grandi partiti vanno giù

Sondaggi, Lega di Matteo Salvini allunga sul Pd di Zingaretti

La Lega di Matteo Salvini non solo è il primo partito nei sondaggi (Ixè), ma anche l'unico che cresce tra i Big Four: Carroccio al 23,5% con un incremento dello 0,3% che allunga sul Partito Democratico in crisi e che lascia lo 0,6%, attestandosi al 20%. Pd dunque a 3,5 punti dalla Lega.

Sondaggi, Fratelli d’Italia e M5S scendono (di poco)

Scendono anche Fratelli d’Italia e il Movimento Cinque Stelle tra l'altro separati appena dallo 0,3%. Giorgia Meloni passa al 15,6% (-0,2%), M5S al 15,3% (-0,1%.)

Sondaggi, Forza Italia vicina al 9%. Azione di Calenda giù

Forza Italia sale: Poco, ma sale. Silvio Berlusconi vede il 9% vicinissimo: azzurri all’8,9% (+0,1%). Dietro va giù nei sondaggi Azione! di Calenda che viene data al 3,4%, perdendo lo 0,3%. Mentre Sinistra Italiana e Articolo 1 MDP, Italia Viva di Matteo Renzi, Verdi e +Europa... Guarda la tabella con i numeri di tutti i partiti.