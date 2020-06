Sondaggi, Lega di Salvini inverte la rotta. Allarme Pd di Zingaretti. I numeri dei partiti

SONDAGGI, Lega 25-28%, M5S quasi 16%

Lega di Salvini fra il 25 e 28%, M5S di Crimi e Di Maio a ridosso del 16%. Questi in sintesi i dati dell'ultima media sondaggi elaborata da Termometro Politico. La settimana dal 7 al 13 giugno mette a confronto le rilevazioni di 6 istituti: SWG, Ixé, EMG, Noto Sondaggi, Tecné e Bidimedia.

SONDAGGI, LEGA DI SALVINI PRIMO PARTITO

Con un dato medio del 26,7% la Lega consolida la propria posizione di primo partito nelle intenzioni di voto secondo questi sondaggi politici, anche se le singole variazioni rispetto alle precedenti rilevazioni di ciascun istituto non risultano fra loro coerenti. La forza politica di Matteo Salvini si attesta in un intervallo fra il 25% (Ixè) e il 28% (Noto).

SONDAGGI, PD GIU': ALLRME PARTITO DEMOCRATICO

La tendenza è più chiara in questi sondaggi politici per il Partito Democratico di Nicola Zingaretti, che appare il più penalizzato dalla cosiddetta Fase 2 con cinque dei sei istituti presenti questa settimana che segnalano una flessione per il PD. La formazione guidata da Nicola Zingaretti viene accreditata in media al 20,1%.

SONDAGGI, M5S SALE

Nell’area di governo la seconda forza dopo il PD nelle intenzioni di voto è oggi il Movimento 5 Stelle, che si attesta nella media settimanale al 15,9% con una forchetta di dati che da un minimo del 14,8% (Tecné) arriva a un massimo del 17,2% (Ixè).

SONDAGGI, FRATELLI D'ITALIA DI GIORGIA MELONI SOPRA IL 14%

Fratelli d’Italia, scesa in piazza a Roma il 2 giugno insieme alla Lega in una delle prime manifestazioni pubbliche dopo le riaperture, mediamente in questi sondaggi raggiunge il 14,3%. Nel sondaggio realizzato da Tecné, inoltre, il partito di Giorgia Meloni precede nelle intenzioni di voto il Movimento 5 Stelle.

SONDAGGI, FORZA ITALIA: SILVIO BERLUSCONI AL 7%

Sempre all’interno del centrodestra, Forza Italia viene accreditato in media al 7%, un dato in flessione dell’1,8% rispetto al risultato delle Elezioni Europee di un anno fa. La coalizione nel suo complesso si attesta invece al 48,5%, superando il 50 per cento nella rilevazione realizzata dall’istituto di Antonio Noto.

SONDAGGI, ITALIA VIVA: MATTEO RENZI AL 3,2%

Italia Viva, la formazione dell’ex premier Matteo Renzi, non va oltre il 3,2% nella media settimanale, mentre Azione dell’europarlamentare ed ex ministro Carlo Calenda raggiunge questa settimana il 2,7%. Per ultima, supera il 2 per cento Leu/La Sinistra con un dato medio del 2,4%.