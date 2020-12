Sondaggi: Lega di Salvini risale, Pd perde la scia. Super Berlusconi

Sondaggi, Lega di Salvini guadagna un punto

Risale la Lega di Matteo Salvini nei sondaggi. Secondo Ixè il Carroccio guadagna un punto nelle ultime due settimane e passa al 23,2%. Un trend importante perché, stando al sondaggio, permette di allungare sul Pd di Nicola Zingaretti.

Sondaggi, Pd perde terreno dalla Lega

Il Partito Democratico infatti cresce, ma meno della Lega: passa al 21,9% (era al 21,5) e dunque ora il distacco del Pd nei sondaggi in questione torna ben sopra il punto (1.3).

Sondaggi, Fratelli d'Italia si assesta al 16%. M5S stabile

Se Salvini sorride, Giorgia Meloni vede l'assestamento di Fratelli d'Italia che ha il 16% nei sondaggi Ixé. Fdi perde qualcosina (-0,3%), ma resta saldamente davanti all'M5S che è stabile al 15,6%. Il distacco del Movimento 5 Stelle comunque ora si è ridotto allo 0,4%.

Sondaggi, Forza Italia cresce ancora

Bene Forza Italia. I sondaggi dicono che il partito di Silvio Berlusconi continua a salire: gli azzurri sono all'8,3% e hanno un trend in crescita da oltre un mese (il 6 ottobre erano al 6,9%).

Sondaggi, La Sinistra stacca Italia Viva e Azione

Dietro numeri molto buoni per La Sinistra che passa in due settimane dal 2,6% al 3,2%. Sondaggi che rilevano un allungo sui rivali: Italia Viva di Matteo Renzi è al 2,5% (era al 2,7%) e Azione al 2,1% (era al 2,3%). +Europa in lieve crescita (1,9% da 1,8%) e pure Europa Verde sale (1,5% da 1,3%).

