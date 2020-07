Sondaggi, Lega e Salvini se la ridono: calano tutti i grandi partiti. ECCO I NUMERI

SONDAGGI, LEGA DI MATTEO SALVINI STABILE

Lega ferma: 26,6% nei sondaggi Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana il 30 giugno e Lega al 26,6% nei sondaggi Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana il 6 luglio. Un dato negativo per il Carroccio di Matteo Salvini? Macché, anzi. E' l'unico tra i grandi partiti che non perde terreno questa settimana.

SONDAGGI, PD CALA: PARTITO DEMOCRATICO DI NICOLA ZINGARETTI AL 20%

Il sondaggio Swg racconta di un Pd in perdita. Il Partito Democratico lascia qualcosa per strada (0,3%) e ora è sulla soglia del 20%. Morale: la Lega di Salvini allunga sui Dem di Nicola Zingaretti.

SONDAGGI: M5S E FRATELLI D'ITALIA SCENDONO

M5S? Arretra esattamente come il Pd: -0,3% e così il Movimento 5 Stelle si ritrova al 15,7%. Perde anche Fratelli d'Italia: Giorgia Meloni lascia per strada qualcosa di meno (0,2%) ritrovando Fdi al 14% dei sondaggi Swg.

SONDAGGI, FORZA ITALIA, SINISTRA SU. AZIONE DI CALENDA SUPERA ITALIA VIVA DI MATTEO RENZI

Dietro i primi 4 ecco i partiti che salgono. Forza Italia, Sinistra e Azione convincono tutti uno 0,3% di elettori. Il partito di Silvio Berlusconi sale al 5,9%, La Sinistra al 3,8% e Carlo Calenda è al 3,2%. Italia Viva è sostanzialmente stabile al 2,9% (-0,1%) cosa che costa al partito di Matteo Renzi il sorpasso di Azione. A seguire, +Europa perde mezzo punto percentuale e prende il 2% i Verdi sono all’1,8% (-0,2%), Cambiamo! è all’1,3% (+0,1%) mentre le altre liste hanno una percentuale del 2,8%.

SONDAGGI, LEGA, PD, M5S, FRATELLI D'ITALIA, FORZA ITALIA, LA SINISTRA, ITALIA VIVA, AZIONE, +EUROPA, VERDI, CAMBIAMO!