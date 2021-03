Sondaggi, Pd crolla. Clamoroso: un grande partito torna a volare e poi..

Sondaggi, Lega di Matteo Salvini primo partito

La Lega di Matteo Salvini primo partito nei sondaggi realizzato realizzato da Tecnè con Agenzia Dire. Il Carroccio è al 23,7%, registrando una lieve crescita (+0,1%).

Sondaggi. Pd crolla. Fratelli d'Italia stabile. M5S torna a salire

Il Partito Democratico registra un netto calo secondo questi sondaggi, Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni è stabile e il Movimento Cinque Stelle accelera. Il Pd scende al 18,3%, perdendo lo 0,7. Fdi di Giorgia Meloni resta al 17,6%. Il Movimento 5 stelle sale al 14,1%, guadagnando lo 0,9% rispetto alla settimana scorsa.

SONDAGGI, FORZA ITALIA, AZIONE ITALIA VIVA E SINISTRA...

Forza Italia resta stabile al 10,5% (-0,1%), Azione di Calenda tocca il 3,6% (+0,2%), davanti alla Sinistra che sta al 3% (-0,2%). Poi Italia Viva di Matteo Renzi al 2,6% (-0,1), +Europa 2,2% (+0,1%) e i Verdi 1,5% (-0,1). Il sondaggio è stato effettuato sulla base di un campione di mille intervistati in data 5 marzo 2021.

Sondaggi, leader M5S-Pd-Leu: vince Conte, ultimo Matteo Renzi

Alla domanda "Chi dovrebbe essere il leader di una eventuale coalizione di centrosinistra e M5s?", ecco i risultati del sondaggio di Tecnè in collaborazione con Agenzia Dire:

- Per il 34% degli intervistati Giuseppe Conte dovrebbe ricoprire la carica

- Segue Stefano Bonacci che ottiene il 19% delle preferenze

- Nicola Zingaretti il 14%

- Carlo Calenda uno in meno, il 13%

- Roberto Speranza e Luigi di Maio entrambi al 6%

- Ultimo Matteo Renzi che ottiene solo il 5% delle preferenze

Sondaggi, leader governo: Draghi stacca tutti, sul podio Meloni e Conte

Mario Draghi stacca tutti nel "borsino" dei leader, portando a casa un 61,4%. Sul podio, con percentuali in crescita, ci sono anche la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, con un 39,9% e l'ex premier Giuseppe Conte al 35%. Consenso in salita anche per Matteo Salvini (33,2%) e Silvio Berlusconi (27,3%), registrando rispettivamente un +0,2% e un +0,3%.

Tra i leader del centrosinistra l'unico ad aumentare il gradimento e' Carlo Calenda che si attesta al 18%, grazie a un incremento dello 0,5%. Perdono Roberto Speranza, Nicola Zingaretti, Emma Bonino e Matteo Renzi. Infine, la fiducia verso l'esecutivo Draghi raggiunge quota 58,2%, crescendo dello 0,6% rispetto a settimana scorsa. Il 28,7% boccia la fiducia al neo premier, mentre il 13,1% si astiene.