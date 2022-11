Juventus, nuova bomba: la Consob contesta il bilancio 2021: "Non conforme"

Juventus, contestazioni dalla Consob sul bilancio 2021

Il bilancio d’esercizio al giugno 2021 della Juventus non è “conforme alle norme che ne disciplinano la redazione”. È quanto fa sapere la Consob nella relazione firmata dal presidente Paolo Savona. Ne dà notizia La Stampa. La relazione è frutto dell'ispezione del luglio 2021, notificata nei giorni scorsi alla società di Andrea Agnelli.

Per la Consob la Juventus avrebbe agito in maniera non conforme alle regole per salvare i bilanci durante il periodo del Covid. "La dichiarazione di non conformità ai principi contabili internazionali e le informazioni supplementari dovranno inoltre essere fornite negli altri documenti rivolti al mercato nei quali venga riportata la rendicontazione contabile relativa al bilancio d'esercizio al 30 giugno 2021".

Tra Consob e Juventus c’è stato un botta e risposta che va dalle plusvalenze alle cosiddette "manovre stipendi". In particolare "le stime fornite" sulle operazioni che riguardano gli ingaggi dei giocatori "sono risultate basate esclusivamente sui flussi in uscita legati ai singoli calciatori. Quanto ai flussi in entrata derivanti dalle prestazioni sportive dei calciatori, la Società si è limitata ad affermare che i futuri ricavi sono inevitabilmente influenzati oltre che dalle prestazioni sportive anche da altre voci di ricavo".

La Juventus ha fatto sapere che "la Società valuterà le azioni a tutela dei propri diritti presso le competenti autorità giurisdizionali". Il club torinese sostiene che "gli eventuali effetti dei rilievi sollevati dalla Consob sarebbero nulli sui flussi di cassa e sull'indebitamento finanziario netto, sia degli esercizi pregressi che di quello appena concluso". Il pool di legali che difende la Juve sostiene che tali rilievi si azzererebbero nell'arco del quinquennio per le operazioni incrociate e nell'arco del quadriennio per le manovre stipendi.