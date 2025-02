Juventus, Osimhen-Tonali e Yildiz addio? Chi viene e chi va (3-4 addii caldi). Kolo Muani...Rumor

Juventus, Yildiz via a 90 milioni senza Champions? Rumor

Kenan Yildiz sacrificato in estate se la Juventus non dovesse qualificarsi alla prossima Champions League? Il talento turco messo sul mercato con un prezzo a quota 90 milioni che porterebbe a una plusvalenza stratosferica visto che vestì la maglia bianconera nel 2022 da svincolato (a parametro zero dal Bayern Monaco)? Chelsea, anche di City, Liverpool e Manchester United sarebbero i club di Premier League alla finestra. Secondo la Gazzetta il 21enne potrebbe partire in caso di mancato raggiungimento del quarto posto (o quinto in caso di ranking Uefa favorevole nel testa a testa per il secondo posto con la Spagna).

Juventus, Cambiaso e Vlahovic nodi estivi. E Kolo Muani...

Oltre a lui tornerà d'attualità il possibile addio di Andrea Cambiaso (il Manchester City potrebbe tornare alla carica e comunque il giocatore piace molto alle big europee) e Dusan Vlahovic che sarà a un anno dalla scadenza del contratto. Il tutto senza dimenticare la situazione di Randal Kolo Muani: il prestito secco dal Psg è di sei mesi. La volontà della Juventus è di trattare un rinnovo di un altro anno, inserendo un diritto di riscatto al 30 giugno 2026. Ma anche in questo caso la variabile qualificazione in Champions può pesare per club bianconero e giocatore.

In compenso, la Juventus guarda con ambizione a qualche importante colpo in entrata. Non una rivoluzione estiva, ma dei colpi mirati per portare un salto di qualità alla rosa.

Calciomercato Juventus, Hancko in difesa. De Cuyper (che piace anche al Milan)

In difesa resta caldo il nome di David Hancko: il Feyenoord ha trattenuto il 27enne slovacco a gennaio, ma in estate dovrebbe dare l'ok alla trattativa per la sua cessione. Renato Veiga? La Juventus vorrebbe tenerlo, ma il Chelsea conta al momento di riportarlo a Londra in estate. Da capire poi se verrà esercitato, come si mormorava nei mesi passati, il riscatto di Pierre Kalulu dal Milan.

A sinistra, se parte Cambiaso attenti alla pista che porta al 24enne Maxim De Cuyper, talento del Bruges che piace anche al Milan come possibile erede di Theo Hernandez.

Juventus, Tonali-Douglas Luiz? Lookman-Adeyemi e il sogno Osimhen

A centrocampo si cercherà un colpo importante: Sandro Tonali del Newcastle (magari inserendo Douglas Luiz come contropartita) e Ederson dell'Atalanta in cima alla lista. Mentre in attacco la Juventus osserva la situazione di Ademola Lookman che potrebbe lasciare l'Atalanta, anche se come seconda punta i riflettori sono accesi soprattutto su Karim Adeyemi, classe 2002 del Borussia Dortmund e della nazionale tedesca. Ma il grande sogno è quello del centravanti e il nome è quello di Victor Osimhen attualmente in prestito dal Napoli al Galatasaray: il bomber nigeriano ha una clausola da 75 milioni per l'estero, ma la Juve per prenderlo sarà chiamata a bussare alla porta di Aurelio De Laurentiis e cercare di aprire una trattativa.