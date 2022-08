Juventus-Paredes fatta (le cifre): 3 partenze bianconere per il colpo dal Psg

Paredes alla Juventus: accordo col in Psg. Calciomercato news

Tutto fatto per il passaggio di Leandro Paredes dal Paris Saint Germain alla Juventus. Lo conferma L'Equipe precisando che l'intesa e' stata raggiunta sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 22 milioni piu' bonus. Il 28enne centrocampista argentino dovrebbe svolgere le visite mediche a Parigi per poi sbarcare nelle prossime ore a Torino.

Juventus-Paredes, tre giocatori in uscita per fargli posto

La Juventus dopo l'arrico di Leandro Paredes mandare Rovella in prestito al Monza e Fagioli alla Cremonese. I bianconeri vogliono piazzare Arthur: il brasiliano piace allo Sporting Lisbona (Everton e Valencia ormai sfumate): anche per l'ex Barcellona si parla di prestito. L'arrivo del centrocampista argentino del Psg permetterà a Manuel Locatelli di tornare a giocare da mezzala, ruolo in cui può dare il meglio delle sue qualità.