Juventus-Psg dove vederla: Sky, Mediaset, Amazon Prime Video? Champions news

Juventus-Psg dove vederla: tv e streaming

Juventus all'esame Psg: i bianconeri sono stati già bocciati in questa annata di Champions League (sfumata la qualificazione agli ottavi che premia lo stesso Paris Saint Germain e il Benfica), ma devono almeno il pass per l'Europa League chiudendo al terzo posto nel gruppo (volata con il Maccabi Haifa che ha gli stessi punti: la Juve deve vincere o comunque ottenere lo stesso risultato degli israeliani). A Parigi finì 2-1 per i padroni di casa con doppietta di Mbappé e gol di McKennie (che salterà questo match per infortunio). Juventus-Psg dove vederla: tv e streaming, guida veloce e probabili formazioni.

Juventus-Psg tv dove vederla

La sfida tra Juventus e Psg andrà in diretta tv su Sky dalle ore 21. Per la precisione su Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport (252 del satellite) e Sky Sport 4k (213 del satellite). Niente diretta tv in chiaro su Canale 5 che proporrà un altro match in questa ultima giornata dei gironi di Champions League.

Juventus-Psg streaming dove vederla

Juventus-PSG sarà trasmessa in diretta streaming alle ore 21.00, su Mediaset Infinity, Sky Go e Now (acquistando il pass Sport).

Juventus-Psg telecronaca

Su Sky, sarà Andrea Marinozzi a raccontare la partita dell'Allianz Stadium tra Juventus e Psg, con Giancarlo Marocchi al suo fianco nel ruolo di commentatore tecnico. Mediaset Infinity+ avrà la telecronaca di Massimo Callegari con Roberto Cravero.

Juventus-Psg formazioni

Juventus in emergenza (11 giocatori assenti, Pogba che si è fermato per un nuovo infortunio), Allegri dovrebbe puntare sulla coppia d'attaco Kean-Milik (Vlahovic fermo ai box) con Cuadrado e Kostic esterni.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Bonucci, Gatti, Alex Sandro; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Milik. All. Allegri.

PSG (3-4-3): Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Vitinha, Verratti, Nuno Mendes; Sarabia Messi, Mbappé, . All. Galtier.