Juventus, Ronaldo stende la Lazio e fa un nuovo record. Scudetto a un passo

JUVENTUS-LAZIO 2-1. DOPPIETTA DI CRISTIANO RONALDO E SCUDETTO A UN PASSO

La Juventus batte 2-1 la Lazio e vede sempre più vicino lo scudetto. Nel posticipo della 34esima giornata la squadra bianconera si impone all'Allianz Stadium grazie a una doppietta di Cristiano Ronaldo in gol al 50' su rigore e al 53', per i capitolini rete di Immobile su rigore all'83', salendo a +8 in classifica sull'Inter quando mancano 4 giornate al termine. Resta ferma a 69 punti la Lazio quarta alle spalle dell'Atalanta a quota 71. Il titolo numero 36 è vicino: potrebbe essere festeggiato giovedì sera battendo l'Udinese in trasferta - se l'Inter il giorno prima non dovesse sconfiggere la Fiorentina.

JUVENTUS, RONALDO, CR7 IL PRIMO A SEGNARE 50 GOL IN PREMIER, LIGA E SERIE A

Cristiano Ronaldo grande protagonista di Juventus-Lazio, gara valida per la 34esima giornata vinta 2-1 dai bianconeri. Il portoghese, autore di una doppietta, è infatti salito a quota 51 gol segnati in Serie A diventando il primo calciatore nella storia a segnare almeno 50 reti sia in Premier League che in Liga che nel campionato italiano.

CRISTIANO RONALDO "RECORD DI RETI DI HIGUAIN? CI PROVERÒ"

"Il record di 36 reti in A di Higuain? Se arriva bene ma non mi preoccupo piu' di tanto, io voglio aiutare la squadra a vincere. Ci provero' ma la cosa importante e' vincere il campionato". Cosi' Cristiano Ronaldo dopo la vittoria della sua Juventus per 2-1 contro la Lazio. Il portoghese, oggi a segno con una doppietta e giunto a quota 30 reti in campionato, diventa il primo giocatore a segnare almeno 50 gol in Serie A, Liga e Premier League. "I record sono sempre importanti ma e' piu' importante vincere con la squadra - ha precisato Ronaldo ai microfoni di Sky Sport - Ci sono ancora quattro partite e non possiamo rilassarci. Quella di oggi era una partita importante contro una squadra difficile ed e' andata bene".

JUVENTUS, RONALDO, 'RECORD IMPORTANTE MA PIU' IMPORTANTE LA VITTORIA DELLA JUVE'

"Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile contro una squadra che stava facendo un campionato buono. Avevamo un'occasione di vincere in casa e abbiamo giocato bene, sono molto contento e il vantaggio è buono". Sono le parole di Cristiano Ronaldo al termine del match di campionato vinto all'Allianz Stadium dalla Juventus 2-1 contro la Lazio, successo che proietta i bianconeri a +8 in classifica sull'Inter. Ai microfoni di Sky Sport il portoghese commenta il record di 50 gol realizzati in Premier League, Liga e Serie A. "I record sono sempre importanti. E' più importante la vittoria della squadra". "Dobbiamo migliorare sempre. Mancano quattro partite e sappiamo che la Serie A è un campionato difficile. Dobbiamo vincere. La squadra sta giocando bene", conclude CR7.

JUVENTUS-LAZIO 2-1, DOPPIETTA DI RONALDO E GOL DI IMMOBILE. LA CRONACA

La prima grande palla gol del match e' per i padroni di casa dopo una decina di minuti, con Alex Sandro che colpisce un palo di testa su cross di de Ligt. I bianconeri tengono saldamente in mano il pallino del gioco cercando il modo per far male alla formazione biancoceleste, che comunque si difende bene e con pazienza prova ad uscire dal guscio. Grandi occasioni pero' la squadra di Inzaghi non ne crea, mentre la Juve si fa rivedere per due volte intorno al 35': Rabiot impegna Strakosha al termine di una cavalcata personale, dal corner successivo invece Ronaldo prende il tempo a tutti ma non inquadra la porta. A ridosso dell'intervallo la Lazio pareggia il conto dei legni prendendone uno clamoroso con Immobile, il cui tiro dalla distanza si stampa sul palo alla destra di Szczesny.

A inizio ripresa arriva l'episodio che sblocca la gara: Ronaldo calcia da fuori, Bastos colpisce con il braccio largo appena dentro l'area (serve l'aiuto del Var per assegnare il rigore) e lo stesso portoghese dal dischetto fa 1-0. Passano pochi istanti e Luiz Felipe regala il raddoppio alla Juve, spianando la strada a Dybala e Ronaldo che, soli contro Strakosha, confezionano il 2-0, con assist dell'argentino per la doppietta del portoghese. Al 66' Ronaldo avrebbe la chance della tripletta su un'altra giocata di Dybala, ma fallisce un colpo di testa apparentemente facile centrando la traversa. Nel finale un'incomprensione tra Bonucci e Szczesny (il portiere non esce e il difensore commette fallo da rigore su Immobile), permette alla Lazio di tornare in gara con um penalty dello stesso attaccante, riaccendendo le speranze di rimonta biancocelesti. Milinkovic al 90' va ad un passo dal pareggio con una grande punizione neutralizzata dal portiere bianconero, poi non succede piu' nulla. Vince la Juve 2-1.

JUVENTUS, PARATICI "SE SARRI RESTERÀ? SENZ'ALTRO"

"Se Sarri restera' l'allenatore della Juventus anche per l'anno prossimo? Senz'altro". Lo ha detto a Sky il Chief Football Officer della Juventus, Fabio Paratici, a pochi minuti dall'inizio della sfida di campionato tra bianconeri e Lazio. "Io sono alla Juventus da 10 anni e per 9 siamo stati quasi sempre primi in classifica - ha aggiunto il dirigente bianconero - Con Allegri abbiamo vinto 9 titoli su 10 e ogni volta che c'e' stato un pareggio, o addirittura dopo alcune vittorie, si parlava di qualche riunione interna. Ormai ci siamo abituati e ci ridiamo sopra". E sul rapporto di Sarri con Ronaldo: "Cristiano e' un ragazzo molto sensibile e molto educato che non fa pesare il suo status di miglior calciatore del mondo. C'e' un dialogo normalissimo sia con noi dirigenti, sia con i calciatori che con l'allenatore". Infine sul rinnovo di Dybala: "Stiamo parlando frequentemente col suo entourage, siamo sulla stessa linea per cercare la migliore soluzione possibile per arrivare al rinnovo. E' un giocatore importantissimo che deve restare con noi", ha concluso Paratici.

JUVENTUS-LAZIO 2-1 TABELLINO

Juventus (4-3-3) - Szczesny, Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Ramsey (12' st Matuidi), Bentancur, Rabiot, Costa (12' st Danilo), Ronaldo, Dybala (44' st Rugani).

A disp. Danilo, Rugani, Demiral, Wesley, Pjanic, Matuidi, Muratore, Olivieri, Higuain, Buffon.

All. Sarri;

Lazio (3-5-2) - Strakosha, Bastos, Felipe (45' st Falbo), Acerbi, Cataldi (32' st Anderson), Lazzari (45' st Prescoli), Milinkovic-Savic, Parolo, Anderson (21' st Vavro), Caicedo (21' st Adekanye), Immobile.

A disp. Vavro, Falbo, Prescoli, Armini, Anderson, Moro, Adekanye, Proto, Guerrieri.

All. Inzaghi;

Arbitro: Orsato;

Marcatori: 6' st rig. Ronaldo (J), 9' st Ronaldo (J), 38' st rig. Immobile (L);

Ammoniti: Anderson (L), Alex Sandro (J), Bonucci (J), Danilo (J)