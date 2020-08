Juventus, Sarri esonerato. Rumors : Agnelli sogna Zidane

Dopo appena una stagione sportiva, le strade di Maurizio Sarri e della Juventus si separano. Dopo l'eliminazione negli ottavi dalla Champions League (sconfitta per 1-0 fuori casa e vittoria in casa per 2-1), la società bianconera con un comunicato pubblicato sul sito ufficializza l'esonero, dopo che in mattinanta si erano rincorse le voci del divorzio fra il gruppo e il tecnico toscano. La decisione della società è maturata nelle ultime ore visto che il match con il Lione ha inevitabilmente lasciato il segno.

La proprietà bianconera ha avuto un confronto molto approfondito con la dirigenza e con Sarri per valutare la stagione. Da qui la decisione dell'esonero. Unita allo scarso feeling con la squadra e ad alcuni atteggiamenti mai digeriti dalla proprietà, la performance dell'allenatore, nonostante lo scudetto, rende di fatto impossibile la riconferma del tecnico che, in una stagione per forza di cose trascinatasi fino ad agosto, ha dalla sua solo la mancanza di tempo per programmare il 2020-21.

La Juventus, sul proprio sito, "ringrazia il tecnico per aver scritto una nuova pagina della storia bianconera con la vittoria del nono Scudetto consecutivo, coronamento di un percorso personale che lo ha portato a scalare tutte le categorie del calcio italiano".

Andrea Agnelli cercherà da subito un sostituto dell'attuale allenatore. Già oggi dovrebbe essere in programma un vertice con Nedved e Paratici. In cima alla lista dei bianconeri c'è Zinedine Zidane. Poi Simone Inzaghi. Max Allegri, Antonio Conte, la suggestione Andrea Pirlo, Luciano Spalletti e Pochettino in corsa.