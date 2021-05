Juventus su a Piazza Affari per la Champions. Festa da cento milioni di euro

La Juventus festeggia anche a Piazza Affari l'ingresso in Champions, agganciato all'ultima giornata con la vittoria di ieri sul Bologna e il pareggio del Napoli. Il titolo della societa' bianconera sale del 3,3% sul listino milanese, a fronte di un mercato leggermente negativo. La partecipazione alla prossima edizione della principale coppa europea e' ovviamente valutata "positivamente" dagli analisti di Intesa Sanpaolo, secondo cui portera' "un contributo al conto economico tra gli 80 e i 110 milioni di euro"

JUVENTUS, RONALDO ZITTISCE TUTTI "ORGOGLIOSO DI QUESTA SQUADRA"

"Orgoglioso di questa squadra, fino alla fine". Cosi', su Instagram, Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, commentando il successo ottenuto contro il Bologna valso la qualificazione in Champions League per i bianconeri di Pirlo, che hanno cosi' approfittato del passo falso del Napoli contro l'Hellas Verona. In un'altra story, l'asso portoghese porta il dito alla bocca come a voler zittire, e scrive: "FINO ALLA FINE! Ssssiiiiimmmmm".

JUVENTUS, PIRLO "MI VEDO ANCORA AL 100% ALLENATORE JUVE, MA NON DECIDO IO"

"Mi vedo al 100% sulla panchina della Juve anche nel prossimo anno, ma non sono io che decido. Intanto ci godiamo questa vittoria, avremo tempo per poterne parlare con la societa'. Per me era importante finire bene il lavoro iniziato questa estate, vincendo la Coppa Italia e conquistando la qualificazione alla prossima Champions. Vediamo che decisione verra' presa su di me, io mi sono impegnato sempre al 100% per la squadra". Lo ha detto l'allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, al termine della vittoria contro il Bologna che con il contemporaneo pareggio del Napoli ha regalato la qualificazione alla prossima Champions League: "Conoscendo meglio i giocatori sono riuscito a metterli nelle condizioni di esprimersi al meglio. Abbiamo dimostrato che quando abbiamo voglia di sacrificarci e di metterci al servizio dei compagni i risultati diventano piu' facili - spiega il tecnico bianconero ai microfoni di Dazn - Appena abbiamo sentito che l'obiettivo si allontanava ci siamo stretti e abbiamo capito che dovevamo puntare sulla nostra voglia e sul fuoco che avevamo dentro. E cosi' i risultati sono arrivati. Se continueremo assieme il prossimo anno saremo gia' pronti. Entrare alla Juventus non era facile alla prima esperienza, ma i giocatori mi hanno aiutato in tutto e li devo ringraziare".