Juventus, Moise Kean furioso: "I truffatori non si fermano mai, vanno..."

Juventus, Kean: “Gli imbroglioni non si fermano, vanno avanti”

Un sabato sera sfortunatissimo per Moise Kean. La punta della Juventus - dopo essere stato decisivo contro il Milan (quando ha provocato l'espulsione di Malik Thiaw) - è stato brillante protagonista, autore di una grande prestazione sabato sera contro il Verona, segnando due reti molto belle. Da grande attaccante.

Ma entrambe annullate: la prima per un fuorigioco ultra-millimetrico, la seconda per un fallo molto discutibile all'inizio dell'azione rilevato dal Var. Poi la vittoria comunque è stata conquistata grazie al gol di Cambiaso nei minuti di recupero che ha consegnato per poche ore la testa della classifica alla Juventus (ri-superata dall'Inter domenica pomeriggio grazie alla vittoria sulla Roma).

Il centravanti italiano si è sfogato sui social: “Gli imbroglioni non si fermano, vanno avanti” ("Hustlers don't stop, they keep goin"), ha scritto su Instagram (citando una strofa della canzone di Young Thug "Digits") in inglese. Kean ha postato alcune foto del match di sabato sera, tra cui anche quella del contatto giudicato con Faraoni giudicato falloso dall'arbitro ha deciso di annullare la rete.

Va detto che gli episodi sono molto controversi (soprattutto il secondo) e hanno diviso opinionisti, addetti ai lavori e tifosi. Ad esempio, l'ex arbitro Luca Marelli, nella sua moviola su Dazn ha giudicato giusto l'annullamento dei due gol di Moise Kean. Più dubbioso l'ex direttore di gara Graziano Cesari su Pressing. Vediamo le due analisi.

Juventus-Verona, la moviola di Luca Marelli: "Giusto annullare i due gol di Kean"

Luca Marelli, ex arbitro, al microfono di DAZN ha analizzato gli episodi da moviola di Juventus-Hellas Verona. Sulla prima rete annullata a Kean ha spiegato: "Il fuorigioco di Kean c'è, di 3-4 centimetri credo. In presa diretta era impossibile accorgersene, questa chiamata è merito del fuorigioco semi-automatico che serve proprio a questo: individuare quei fuorigioco che sono assolutamente invisibili all'occhio umano. In una partita senza tecnologia questa rete sarebbe stata convalidata, ma la tecnologia è stata inserita per questo. A febbraio del 2023 la Juventus beneficiò del fuorigioco semi-automatico, un gol di Castrovilli annullato per un fuorigioco di Ranieri per un tacchetto, proprio come è accaduto oggi con Kean".

Sul secondo gol annullato a Kean. "Lasciamo da parte la sceneggiata di Faraoni, ciò che ci interessa è l'infrazione. Non è un fallo volontario di Kean, ma questi interventi che vanno a impattare sul volto di un giocatore vengono sempre puniti ed è giusto perché bisogna tutelare il volto. La sbracciata c'è, il fallo c'è, l'on-field-review è corretta. Ed è corretto annullare il gol".

Juventus-Verona, la moviola di Graziano Cesari: "Primo gol di Kean da annullare, è oggettivo. Il secondo..."

"Il fuorigioco semi-automatico è un dato oggettivo, non importa la distanza. Conta anche il tacchetto, conta anche la parte della scarpa, contano quei pochi centimetri oltre il difendente del Verona. Hanno detto che non si può introdurre il discorso della luce, è un dato metrico - l'analisi dell'ex arbitro Graziano Cesari a Pressing sui canali Mediaset - La seconda rete? L’entità della sbracciata non è così intensa da interrompere questo tipo di azione. Prova TV? Non c’è violenza in questa situazione, anche se non è certamente una bella immagine".