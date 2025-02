Vlahovic: no a Mourinho. Dove vuole giocare Dusan e i piani della Juventus in attacco - Rumor

Calciomercato Juventus, Vlahovic dice no al Fenerbahce di Mourinho

José Mourinho ha bussato alla porta di Dusan Vlahovic per portarlo al Fenerbahce nella prossima stagione. L'attaccante serbo però ha rifiutato la proposta arrivatagli dal club turco che era pronto a pareggiare l'ingaggio attualmente percepito dai bianconeri, ossia 12 milioni di euro netti all'anno.

A gennaio, sempre l'ex centravanti della Fiorentina aveva detto no alle sirene che suonavano dall'Arabia Saudita, con tre anni e mezzo di contratto a oltre 20 milioni di euro netti a stagione.

Juventus, Vlahovic e l'obiettivo Premier League

Non è un problema di soldi, Vlahovic se lascerà la Juventus (ed è a un anno dalla scadenza con le trattative per il rinnovo ferme) vuole andare a giocare in Premier League secondo quanto riferisce Tuttosport. E, stando a queste indiscrezioni, il club bianconero, visto il contratto al 30 giugno 2026 accetterebbe offerte da almeno 25 milioni di euro (tre anni e mezzo fa era arrivato a Torino per 83,5 mln pagati al club viola). Nel corso del mercato invernale si era parlato di un potenziale interesse dell'Arsenal per Vlahovic (ma i Gunners monitoravano diversi big, tra cui anche Lautaro Martinez) e del Manchester United. Ma in estate potrebbero puntare su di lui anche altre squadre inglesi.

Juventus-Kolo Muani anche l'anno prossimo

La Juve sul fronte offensivo per la prossima stagione dovrebbe rilanciare su Randal Kolo Muani - 5 gol in 5 partite di serie A e un assist sin qui - cercando di prolungare il prestito (quest'anno secco a 1 milione più 2 di eventuali bonus) dal Psg per altri 12 mesi (l'attaccante francese non è nei piani di Luis Enrique), magari inserendo una clausola di diritto di riscatto attorno ai 40-45 milioni. Sullo sfondo resta comunque il grande sogno della Juve, Victor Osimhen che in estate terminerà la sua esperienza di dodici mesi al Galatasaray, tornando momentaneamente a Napoli e in cerca di sistemazione: il centravanti nigeriano ha una clausola in uscita da 75 milioni, ma è valida solo per i club esteri.

Nei giorni scorsi poi è trapelata la voce di un possibile sacrificio di Kenan Yildiz in caso di mancato raggiungimento della Champions (il trend della squadra in campionato nelle ultime settimane però sembra rassicurante) con un prezzo di vendita però non inferiore ai 70 milioni e una plusvalenza piena visto che il 21enne turco arrivò nell'estate del 2022 dal Bayern Monaco a parametro zero.