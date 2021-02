Kauan Basile, il baby fenomeno che ha superato Messi-Neymar e stregato Nike

Kauan Basile, il baby fenomeno che ha superato Messi-Neymar

Kauan Basile ha stregato il mondo del calcio. A 8 anni ha già siglato un contratto con Nike. E' il giocatore più giovane della storia ad aver firmato un contratto di sponsorizzazione, battendo i più grandi di sempre: Lionel Messi aveva dovuto aspettare 15 anni, mentre Neymar lo aveva fatto a 13 e la giovane stella del Real Madrid, Rodrygo a 11.

Kauan Basile, star di Instagram e 'conquista' Nike

Kauan è nella squadra di futsal Peixe U-9 (dove indossa le maglie 9, 10 e 13), la stessa del grande Edson Arantes do Nascimento, in arte Pelè (e degli stessi Neymar e Rodrygo). Un predestinato del pallone? Ovviamente è presto per dirlo, ma in Brasile ha già stregato tanti addetti ai lavori e appassionati (vanta un proflo Instagram già seguito da oltre 13mila follower), vincendo diversi trofei e premi individuali come miglior giocatore nel campionato di futsal di San Paolo nel 2019.