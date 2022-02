Kessie-Juventus? Macché: è sceso in campo il Real Madrid. Rumors spagnoli

Kessie-Milan, irrompe il Real Madrid. Sfida a Juventus e Psg

Kessie è entrato nei radar del Real Madrid. Il centrocampista ivoriano, in scadenza a fine stagione con il Milan, piace a mezza Europa: nelle scorse settimane si è parlato di Barcellona, Inter, Psg e Juventus. Ma attenti ai blancos, che, secondo As, vorrebbero ripetere l'operazione a zero fatta un anno fa con Alaba (preso a parametro zero dal Bayern Monaco) e rappresenterebbe un'alternativa di lusso al brasiliano Casemiro, pilastro della formazione di Ancelotti.

Kessie-Milan, Renato Sanches erede di Franck

Kessie sembra sempre più lontano dal Milan, secondo quanto riferito da Sky l’ultima offerta del club rossonero è stata di 5 milioni e 800mila euro e il centrocampista ivoriano non l’ha accettata. Il Diavolo pare sempre più deciso a puntare sul 24enne portoghese Renato Sanches, centrocampista che in estate sarà a un anno di scadenza dal Lille (e il sogno milanista è un pacchetto di lusso con il difensore olandese Sven Botman).

Kessie trequartista verso Inter-Milan

Kessie intanto si prepara per il derby contro l'Inter. Stefano Pioli potrebbe proporlo dietro alle punte (Giroud-Leao i favoriti, Ibrahimovic e Rebic - rispettivamente, infiammazione al tendine e fastidio alla caviglia - proveranno a recuperare per la panchina) al posto di un Brahim Diaz non brillantissimo in queste ultime settimane. Un ruolo già provato con successo nella vittoria per 4-1 a Empoli prima della pausa natalizia quando Franck si mostrò molto efficace nel ruolo di trequartista. A quel punto in mezzo al campo giocherebbe la coppia Tonali-Bennacer.

