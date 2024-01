Klopp lascia il Liverpool e la Premier League. Le voci su Jurgen in serie A

Liverpool, 'Klopp lascia la panchina a fine stagione'

Jurgen Klopp lascerà la panchina del Liverpool al termine di questa stagione. A darne l'annuncio ufficiale il club inglese in una nota. "Jurgen Klopp ha annunciato la sua decisione di dimettersi dalla carica di allenatore del Liverpool al termine della stagione in corso, dopo aver informato la proprietà del club del suo desiderio di lasciare l'incarico -si legge sul sito dei Reds-. Dopo aver guidato i Reds verso un'altra finale di Coppa di Lega a Wembley mercoledì sera, il 56enne continuerà a supervisionare le ultime partite della stagione 2023-24 prima di calare il sipario su un glorioso regno manageriale durato otto anni e mezzo, che ha visto il club vincere fino a oggi sei trofei importanti sotto la sua guida. Anche gli assistenti allenatori Pepijn Lijnders e Peter Krawietz, così come l'allenatore dello sviluppo d'élite Vitor Matos, lasceranno le loro posizioni alla fine della stagione, con Lijnders desideroso di perseguire la propria carriera manageriale".

Jurgen Klopp non solo lascia il Liverpool, ma ha annunciato anche il suo addio alla Premier League. Per il tecnico tedesco un anno sabbatico così da ricicare le pile. Anche se calciomercato.com non esclude che possa sbarcare in Serie A. "Per blasone, appeal anche internazionale e voglia od opportunità di inaugurare un nuovo e ambizioso ciclo, Juve e Milan sono le due opzioni più suggestive ed intriganti, anche alla luce della visione di calcio assolutamente moderna che Klopp ha saputo sviluppare prima in Germania e poi in Inghilterra, nel solco della tradizione del gegenpressing". "Da non scartare il Napoli, società che molto difficilmente ripartirà a luglio da Walter Mazzarri e che, sebbene sia più attivo su profili italiani emergenti come Italiano, Farioli o Palladino per la stagione che verrà, non resterebbe insensibile ad un profilo di così ampio respiro internazionale, conoscendo anche il gusto per lo spettacolo e per i fuochi d’artificio del presidente De Laurentiis", scrive calciomercato.com.

Suggestioni. Al momento l'ipotesi più probabile porta a Klopp in 'vacanza' per una stagione - come ha spiegato lui stesso - e poi si vedrà. Con top club come Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco che potrebbero bussare alla sua porta in vista del 2025.

"Posso capire che sia uno shock per molte persone in questo momento, quando si sente per la prima volta la notizia, ma ovviamente posso spiegarla, o almeno provare a farlo. Amo assolutamente tutto di questo club, amo tutto della città, amo tutto dei nostri tifosi, amo la squadra, amo lo staff. Amo tutto. Ma il fatto che io prenda comunque questa decisione dimostra che sono convinto che sia la decisione giusta. Il fatto è che sono a corto di energie". Così l'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp spiega la sua scelta di lasciare la panchina dei Reds a fine stagione, dopo 8 anni e mezzo. "Adesso non ho problemi, ovviamente, sapevo già da tempo che prima o poi avrei dovuto fare questo annuncio, ma ora sto assolutamente bene. Avevo già annunciato la mia decisione al club a novembre", aggiunge il tecnico tedesco sul sito ufficiale del Liverpool.

"Se mi venisse chiesto se lavorerò ancora come manager in questo momento direi di no. Ma ovviamente non so come mi sentirò tra un po' di tempo, visto che non mi sono mai ritrovato in una situazione del genere. Quello che so con certezza è che non allenerò mai e poi mai un club inglese diverso dal Liverpool, al 100%. Non e possibile. Il mio amore per questo club, il mio rispetto per la gente è troppo grande. Non potrei e non posso pensarci neanche per un secondo. Non c'è alcuna possibilità, siamo parte della famiglia, qui ci sentiamo a casa. Non c'è alcuna possibilità di farlo". Così Jurgen Klopp in un'intervista rilasciata ai canali ufficiali del Liverpool dopo l'annuncio del suo addio a fine stagione.

"Se lavorerò ancora? Certo, mi conosco, non posso stare senza fare niente. Certamente non allenerò un club o una Nazionale per almeno un anno, non voglio farlo -aggiunge il tecnico tedesco-. È una situazione davvero strana perché devo spiegare che non ho più energie, ma ora sono seduto qui e sono in fermento per tutto quello che sta succedendo. Ma a causa del rapporto che abbiamo, devo prendere la decisione che ho preso. Nessuno mi ha licenziato, ho preso questa decisione da solo. Penso di non essere la persona giusta per il futuro del Liverpool e quindi devo lasciare. Non vedo l'ora che arrivi la partita contro il Norwich, davvero, non vedo l'ora di giocarla, una partita in casa. Poi affronteremo il Chelsea. Tutto quello che è successo da quando sono qui è stato fantastico, continuerò a fare parte e a sostenere questo club".

