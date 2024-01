Mbappè andrà al Real Madrid a zero a giugno: Psg, lo choc è servito

Mbappè andrà al Real Madrid a zero a giugno, addio Psg per la Bild

Kylian Mbappé ha deciso il suo futuro: secondo la Bilg, l'attaccante francese in scadenza il prossimo 30 giugno 2024 con il Paris Saint-Germain non rinnoverà il suo contratto e dal 1 luglio vestirà la camiseta blanca del Real Madrid. Il fuoriclasse transalpino avrebbe deciso di trasferirsi alla corte di Florentino Perez perchè la sua priorità è vincere finalmente la Champions League ed essere considerato il miglior giocatore del mondo (con Pallone d'Oro annesso). Bisogna, stando ai rumors provenienti dalla Germania, trovare l'accordo finale sull’ingaggio: Mbappè chiede 70 milioni di euro netti sino al 2029 (attualmenete al PSG arriva a quota 200 milioni di euro l'anno ma considerato bonus e sponsor). Florentino Perez ha messo sul piatto 35 milioni di euro a stagione, ma con 125 milioni di euro come bonus alla firma. Nessuna chance per Liverpool che nei mesi passati era stato accostato a Mbappè.

Mbappé-Real Madrid: Kylian ha deciso, anche se il Psg cerca un rilancio mostruoso in extremis

"Voglio che Kylian rimanga, questo è chiaro. È il miglior giocatore del mondo e la cosa migliore per lui è il Psg. È il centro del progetto. Dal punto di vista sportivo gli abbiamo dato tutto”, aveva dichiarato di recente Nasser Al-Khelaifi a RMC Sport. Il Psg starebbe provando un rilancio in extremis: quadriennale da 100 milioni di euro netti all'anno. Ma Mbappè sembra aver deciso: Real Madrid.

Leggi anche

Calciomercato Juventus, Francisco Barido 'nuovo Dybala' in bianconero

Roma, Romelu Lukaku strizza l'occhio all'Arabia Saudita (dopo il no 6 mesi fa)