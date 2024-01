Roma, Romelu Lukaku strizza l'occhio all'Arabia Saudita (dopo il no 6 mesi fa)

Roma, Lukaku, strizza l'occhio all'Arabia: "La Saudi Pro League presto sarà il campionato migliore del mondo"

Un'estate a corteggiarlo, ma Romelu Lukaku disse no: l'attaccante belga lo scorso mese di luglio non ha ceduto di fronte alle ricchissime lusinghe provenienti dall'Arabia Saudita e, dopo settimane di voci e rumors che lo accostavano alla Juventus (ma poi lo scambio con Vlahovic al Chelsea non è decollato), l'ex stella dell'Inter è andato in prestito alla Roma. Il 30 giugno scadrà il contratto con i giallorossi e Big Rom tornerà sul mercato. Sarà la volta buona per vedere in Arabia Saudita? Il centravanti classe '93 (autore di 15 gol in stagione) tornerà ai Blues e poi valuterà il suo futuro.

Intanto però, dopo la vittoria vinta 2-1 dalla Roma nell'amichevole contro l'Al-Shabab (un gol suo e l'altro di Joao Costa), Lukaku è sembrato colpito dalla crescita del torneo arabo. "Nei prossimi due anni vedo la Saudi Pro League diventare una delle migliori leghe al mondo, se non la migliore. I club fanno molti sforzi per portare qui i top player, a breve potrebbe essere la migliore competizione in assoluto".

