Koeman prepara l'assalto a Lautaro. Martínez la priorità del Barcellona

In attesa di conoscere il futuro di Leo Messi, il Barcellona ha fissato come priorità per il mercato l'arrivo di un centravanti: nelle intenzioni dei blaugrana sarebbe l'erede del 33enne Luis Suarez, anche se non è ancora certo che l'uruguaiano lasci già adesso il Camp Nou. Il primo nome della lista, scrive il 'Mundo Deportivo' continua ad essere, anche dopo l'arrivo in panchina di Ronald Koeman, Lautaro Martínez. La clausola rescissoria di 111 milioni di euro del 'Toro' è scaduta lo scorso 15 luglio, ma i nerazzurri continuano a chiedere per la cessione la stessa cifra. Per abbassare la richiesta, il Barça punta a inserire nella trattativa uno o più giocatori come contropartite. Il nuovo assalto all'argentino in ogni caso dovrebbe arrivare solo a settembre: i blaugrana hanno, prima, necessità di fare cassa con delle cessioni. Come alternativa si pensa a Memphis Depay del Lione, che Koeman conosce molto bene: ma Lautaro resta la prima opzione per l'attacco.