Tennista finalista di Slam sbarca su Onlyfans e fa un clamoroso annuncio

Onlyfans e il tennis? Uno sbarco illustre è servito. Le ex giocatrici Ashley Harkleroad e Sofya Zhuk sono state raggiunte da una celebrità della racchetta. Nientemenoché da un finalista di un torneo di un Grande Slam.

Onlyfans è una piattaforma che nel recente passato ha accolto qualche tennista indimenticabile.

Qualche esempio? In primis la sensualissima russa Sofya Zhuk (guarda le foto in gallery), che vinse Wimbledon Juniores e veniva considerata in patria la nuova Maria Sharapova. Il talento era buono, ma la giovane campionessa moscovita ha lasciato il tennis puntando ben presto sulla carriera da modella, influencer e, per l'appunto, stella di Onlyfans.

Non si può dimenticare poi Ashley Harkleroad (guarda le foto in gallery), ex tennista americana capace di entrare nelle top-40 mondiali del ranking Wta e arrivare anche al terzo turno di tornei dello Slam come l'Australian Open e il Roland Garros.

E la lista si allungherebbe parlando di sportive. Ma è dal tennis che arriva la notizia clamorosa.

L'ingresso forse più sorprendente di tutti i tempi su Onlyfans si è registrato nelle scorse ore. Una decisione che ha spiazzato i tifosi di questo sport e che ora andiamo a raccontare.

Kyrgios sbarca su Onlyfans il genio del tennis

Nick Kyrgios fa ace su Onlyfans. L'uomo che sfidò Novak Djokovic in finale a Wimbledon (nel 2022), colui che, al di là dei risultati e di mille alti e bassi (il suo best ranking Atp recita° 13° al mondo), viene considerato come uno dei più grandi talenti degli ultimi venti anni di tennis per colpi geniali e braccio d'oro, ha preso tutti in contropiede sbarcando sulla piattaforma social nata nel 2016 in Uk e divenuta famosa in tutto il mondo. Vediamo le ragioni che hanno spinto Nick Kyrgios a puntare su un profilo OnlyFans.

Kyrgios, ecco perchè è sbarcato su OnlyFans

Nick Kyrgios è sinonimo di tennis tutto genio e sregolatezza. E ora il tennista australiano ha realizzato un colpo con il suo stile anche fuori dal campo: eccolo su OnlyFans, la piattaforma nota per i contenuti sensuali, autoprodotti e venduti. Ma cosa mostrerà Kyrios su questo social? A quanto pare il dietro le quinte e gli allenamenti. “È tutto ancor più folle… unisciti a me su onlyfans! L’iscrizione è gratuita per tutti! Tutto, dal dietro le quinte al campo e alla vita di tutti i giorni. Ci vediamo tutti lì”, ha scritto l’australiano nell''inserzione'.

Tennis, Kyrgios sbarca su Onlyfans: "Questo è il futuro"

Anche Evolve, l’agenzia di talent management che rappresenta Kyrgios, ha ufficializzato la fumata bianca. "Stanno rivoluzionando i social media e io volevo farne parte. Gli atleti non possono più semplicemente presentarsi in campo. Dobbiamo mostrarci anche online. Voglio creare, produrre, dirigere e possedere contenuti. Questo è il futuro”, ha detto Kyrgios nell’annuncio.

"Questo è il futuro. Ho parlato direttamente con i miei fan per anni e so cosa vogliono vedere. Certo, ci saranno palline da tennis coinvolte, consigli, trucchi e dietro le quinte, ma potranno anche vedere tutti i diversi lati di me. Il gioco, i tatuaggi, il mio lato intimo: è tutto sul tavolo e porterò con me i fan per il viaggio!”, ha aggiunto il tennista.

Kyrgios su OnlyFans: "Non gioco l'Australian Open"

Poche ore dopo essere sbarcato su OnlyFans, Nick Kyrgios ha subito dato una notizia ai suoi fan e a quelli del tennis mondiale. Purtroppo non una buona notizia: "Non posso partecipare agli Australian Open". Una notizia che si sperava non arrivasse, ma era un po' nell'aria visto l’australiano non figurava tra i tennisti in tabellone con ranking protetto (tra i quali c'è Rafael Nadal) e nemmeno tra le prime wild card. Kyrgios non vince una partita dall’ottobre 2022 e in questo momento non ha una classifica Atp. Nel 2023 Nick ha giocato un solo match, sull’erba di Stoccarda, sconfitta contro Yibing Wu. La speranza di tutti gli amanti del tennis è di rivederlo non solo su OnlyFans, ma in campo con continuità nel 2024.

