L'azzurro Castrovilli si sposa con l'ex Miss Italia Rachele Risaliti - FOTO

Gaetano Castrovilli e Rachele Risaliti si sposano

Dopo Federico Bernardeschi e Marco Verratti, è arrivato il momento del matrimonio anche per un terzo giocatore della nazionale campione d’Europa.

Il centrocampista della Fiorentina ha scelto un modo molto romantico per chiedere la mano della sua fidanzata, che nel 2016 è stata Miss Italia: una romantica proposta in ginocchio, con la scritta "Marry me" e il paesaggio di Firenze sullo sfondo.

I due stanno insieme dal 2019, non hanno figli, ma un piccolo bulldog francese. Per ora.