La guida del Motomondiale e MotoGp 2025: piloti, squadre, calendario corse e... Tutte le info

Il titolo conquistato da Jorge Martin a Valencia è ormai archiviato: il paddock del Motomondiale e della MotoGp scalda già i motori per il campionato 2025 con i test di Sepang che hanno ufficialmente dato il via alle danze. La battaglia si annuncia appassionante, con il campione iridato, passato in Aprilia (e con lui Marco Bezzecchi) che proverà a difendere il trono. Per lui il cammino è partito in salita: caduta nei test MotoGp con fratture che lo hanno costretto a rientrare in Europa per sottoporsi a un intervento chirurgico alla mano destra e al piede sinistro.

Ma la sensazione generale è che sarà una nuova battaglia tra i piloti Ducati: in primis c'è un Pecco Bagnaia - che ha chiuso secondo la scorsa stagione dopo un lungo duello con Martinator - determinato a rimettere il numero 1 sulla sua moto (come è già accaduto due volte in MotoGp, per lui anche un trionfo in Moto2) e un Marc Marquez a inseguire il nono titolo mondiale in carriera - che gli permetterebbe di eguagliare Valentino Rossi - e il settimo assoluto in MotoGp. Gli outsider: da Fabio Di Giannantonio (che per la prima volta correrà con una Ducati ufficiale) a Pedro Acosta (da capire il livello della Ktm nel lungo cammino della MotoGp 2025) ed Enea Bastianini. Vediamo intanto le quote.

MotoGp 2025, Marc Marquez favorito per i bookmakers davanti a Pecco Bagnaia - Le quote

I bookmaker di Lottomatica non hanno dubbi: Marc Marquex favorito per la vittoria del titolo mondiale a 1,75, davanti al compagno di squadra Francesco 'Pecco' Bagnaia che insegue con un po' di distacco a 2,75. Gli altri sono lontani anni luce: il campione in carica Jorge Martin e Pedro Acosta a 16, mentre Enea Bastianini (passato a Ktm) addirittura a 36, ma davanti al ducatista Fabio Di Giannantonio che viene pagato 51 volte la posta iniziale esattamente come Alex Marquez, Brad Binder, Maverick Vinales e Fabio Quartarato.

Poi a 101 il gruppetto composto da Franco Morbidelli, Fermin Aldeguer, Marco Bezzecchi, Raul Fernandez, Alex Rins, Joan Zarco e Miguel Oliveira.

Chiudono la 'griglia di partenza', Luca Marini-Joan Mir (a 201), Ai Ogura-Jack Miller (a 301) e Somkiat Chantra (a 501).

MOTOGP 2025, PILOTI E SQUADRE

Ducati Factory

Pecco Bagnaia e Marc Marquez

Pertamina Enduro VR46 Ducati

Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli

Gresini Racing Ducati

Alex Marquez e Fermin Aldeguer

Aprilia Factory

Jorge Martin e Marco Bezzecchi

Aprilia Trackhouse Racing

Raul Fernandez e Ai Ogura

Red Bull KTM Factory

Pedro Acosta

Red Bull KTM Tech3

Enea Bastianini e Maverick Vinales

Yamaha factory

Faio Quartarato e Alex Rins

Prima Pramac Yamaha

Miguel Oliveira e Jack Miller

Honda Repsol

Luca Marini e Joan Mir

Honda Lcr

Johann Zarco e Somkiat Chantra

MotoGP 2025, calendario gare

Il Mondiale 2025 della MotoGP si correrà dal 28 febbraio al 16 novembre: 22 i Gran Premi presenti nel calendario 2025 con una Sprint Race in ogni weekend e 44 gare complessive nell'arco di questo campionato. Inutile dire che gli appassionati italiani hanno segnato come sempre due gare col circoletto rosso: il Gp del Mugello (20 - 22 giugno) e il GP di San Marino e Riviera di Rimini (12 - 14 settembre).

GP Thailandia (28 febbraio - 2 marzo)

GP Argentina (14 - 16 marzo)

GP Americhe (28 - 30 marzo)

GP Qatar (11 - 13 aprile)

GP Spagna (25 - 27 aprile)

GP Francia (9 - 11 maggio)

GP Regno Unito (23 - 25 maggio)

GP Aragon (6 - 8 giugno)

GP Italia (20 - 22 giugno)

GP Olanda (27 - 29 giugno)

GP Germania (11 - 13 luglio)

GP Repubblica Ceca (18 - 20 luglio)

GP Austria (15 - 17 agosto)

GP Ungheria (22 - 24 agosto)

GP Catalogna (5 - 7 settembre)

GP San Marino e Riviera di Rimini (12 - 14 settembre)

GP Giappone (26 - 28 settembre)

GP Indonesia (3 - 5 ottobre)

GP Australia (17 - 19 ottobre)

GP Malesia (24 - 26 ottobre)

GP Portogallo (7 - 9 novembre)

GP Valencia (14 - 16 novembre)