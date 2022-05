La Nike ricopre d'oro Jannik Sinner: 150 milioni in 10 anni

Sinner, 150 milioni da Nike nei prossimi 10 anni

Dopo l’addio alle corse di Valentino Rossi il trono di sportivo italiano più pagato ha già un nuovo pretendente: si tratta del tennista Jannik Sinner, altoatesino che compirà 21 anni ad agosto e che avrebbe appena sottoscritto un nuovo accordo con Nike per un controvalore complessivo di 150 milioni in dieci anni. La cifra si andrà a sommare a quelle già percepite da Fastweb, di cui è il volto insieme a Filippo Tortu, e ad altri brand come Head, ma anche – come nota Calcio e Finanza - Lavazza, Rolex, Technogym, Parmigiano Reggiano, Alfa Romeo, Gucci, Intesa SanPaolo e Panini.

I guadagni totali oltre i 20 milioni all’anno

Insomma, c’è di che dormire sonni tranquilli. Il complessivo potrebbe arrivare a 19-20 milioni all’anno. Siam ancora lontani dai livelli di giganti come Roger Federer, Rafa Nadal e perfino Novak Djokovic, che pure, a causa delle sue posizioni no-vax, è già stato tagliato come testimonial da alcuni brand. Ma l’altoatesino ha dalla sua il vantaggio dell’età (gli altri sono tutti over-30) e il fatto di poter dimostrare sul campo il suo valore. Se, ad esempio, dovesse raggiungere le semifinali al prossimo torneo del Roland Garros – impresa possibile grazie a un tabellone benevolo – Sinner potrebbe mettersi in tasca altri 600mila euro. Arrivare in finale di un Master 1000, invece, garantisce oltre 500mila euro. Tutti obiettivi alla portata di Sinner.





