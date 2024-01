Lady Acerbi in bikini: con lei l'Inter ha già... vinto la Supercoppa Italiana

La moglie di Francesco Acerbi, Claudia Scarpari in spiaggia a Riyad e il difensore dell'Inter commenta: "Amore mio". Intanto i nerazzurri sono in finale di Supercoppa Italiana: lunedì 22 gennaio alle ore 20 sfideranno il Napoli allo Stadio Al-Awwal Park (casa dell'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo).

Il Napoli sogna con la favola Zerbin, Fiorentina a casa con un 3-0 molto duro, mentre tra Inter e Lazio (3-0 peri nerazzurri la semifinale con gol di Thuram, Calhanoglu e Frattesi) a vincere è stata anche... Claudia Scarpari, la bellissima moglie di Francesco Acerbi, ex campione in maglia biancoceleste che da due anni si è imposto come elemento imprescindibile della difesa nerazzurra.

La compagna del centrale interista lo ha seguito nella trasferta in Arabia Saudita a Riyad. E ha postato un paio di foto in bikini dalle spiagge dell'Arabia Saudita. Belle più di un eurogol. "Amore mio", ha commentato Acerbi aggiungendo tre cuori rossi.

