Chiara Frattesi, selfie in reggiseno esplosivi: eurogol per 'lady Inter'. Foto

Chiara Frattesi, selfie in reggiseno esplosivi: eurogol per 'lady Inter'

Davide Frattesi recentemente ha mandato in delirio il popolo nerazzurro per il gol in zona Cesarini che ha regalato la vittoria per 2-1 all'Inter sul Verona a San Siro (con le polemiche sul Var per il contatto Bastoni-Duda a inizio azione, uno degli errori certificati dall'Aia in stagione, qui il dossier): il 24enne centrocampista arrivato in estate dal Sassuolo (prestito con obbligo di riscatto) sta conquistando il cuore dei tifosi interisti con le sue doti di giocatore dinamico, forte in fase di interdizione e sempre pronto a dar manforte in fase offensiva (sin qui tra l'altro 3 reti e 4 assist in stagione).

Doti che faranno comodo anche a Luciano Spalletti nell'avventura dell'Italia a Euro 2024 in Germania, quando gli azzurri saranno chiamati a difendere il titolo conquistato nel luglio 2021 a Wembley contro l'Inghilterra.

Non solo Davide Frattesi a infiammare il pubblico interista. Anche la sorella Chiara segna dei gol spettacolari sul terreno... social (dove ormai punta a quota 100mila follower su Instagram, obiettivo sempre più vicino).

