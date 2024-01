Martina Stella a Diletta Leotta: "Il primo bacio un disastro perché..."

Diletta Leotta alias Martina Stella e viceversa

Martina Stella è l’ospite della nuova puntata di Mamma Dilettante 2, il podcast e vodcast di Diletta Leotta prodotto da Dopcast - Disponibile su YouTube e sulle principali piattaforme di distribuzione.

Diletta Leotta: "Sai che adesso che ti guardo, quando dicono che ci assomigliamo, mi fa un po’ impressione perché è come se ci fosse uno specchio […] ti racconto quest’episodio io avevo 17 anni, tu eri nell’esplosione massima, ti amava tutta l’Italia eri l’icona della femminilità, ero in un aeroporto e a un certo punto vedo un sacco di poliziotti che mi inseguono e io pensavo di aver fatto qualcosa di sbagliato, in realtà poi mi chiedono un autografo e io: “ma si certo che ve lo faccio” e mi ricordo che un poliziotto mi disse: “ma tu non sei Martina Stella”? e io “No, però se volete firmo Martina Stella”.

Martina Stella: “Pensa che una volta stavo scrollando su tiktok con mia figlia che mi dice: “Ecco mamma sei tu” e io lì per lì anch’io ho pensato fossi io poi guardano bene ho detto: “No amore non sono io” e lei cattivissima mi ha risposto: “E no, certo mamma questa ragazza e molto giovane e molto bella non sei tu”… Grazie Ginevra!

Martina Stella ha le idee molto chiare sull'uso delle punizioni come strumento educativo

“Non mi piace la rigidità, non mi piacciono le punizioni, non mi piace alzare la voce. Sono contraria alle punizioni, a togliere le cose, cerco sempre di dialogare. Le regole sono importanti ma poche e anche quelle le discutiamo insieme, poi troviamo un punto di incontro - spiega Martina Stella a Diletta Leotta - Ci sono 2 o 3 cose sulle quali sono più esigente: alimentazione che ho ereditato da mia madre, quindi no cibo spazzatura, la scuola ci tengo molto che Ginevra si impegni e da qui anche l’impegno nell’affrontare tutto quello che si fa, a prescindere dal risultato".

Il primo bacio di Martina Stella

“Quello vero è stato un disastro perché il ragazzo non mi piaceva neanche poi così tanto, il posto non era adeguato, eravamo nel paesino dove sono cresciuta vicino a Firenze, in campagna, c'eravamo un attimo spostati dalla comitiva, ma a me non andava neanche tanto ma era più forte la voglia di provare e alla fine è stato un po’ così… diciamo che andata meglio dopo", dice Martina Stella nell'intervista a Mamma Dilettante 2 condotto da Diletta Leotta.

Sull'ipotesi del terzo figlio, Martina Stella non ha dubbi

“No. Sono ancora troppo dentro con il secondo, Magari tra qualche anno si. per il momento non ce la farei a gestire tutto", le parole di Martina Stella a Diletta Leotta nel corso di Mamma Dilettante 2.