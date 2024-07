Europei, Spagna in finale: Yamal come Messi. Chi è il nuovo fenomeno mondiale

Lamine Yamal è l'ennesimo prodotto della cantera del Barcellona e ha battuto ogni record d'età. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul talentino spagnolo

"Se Lamine vuole giocare la finale dovrà fare più cose di quelle che ha fatto finora", aveva detto Adrien Rabiot alla vigilia della seminfinale di Euro 2024 tra Spagna e Francia riferendosi a Lamine Yamal. Il talentino blaugrana che ha distrutto ogni record in termini di età ha risposto presente con un meraviglioso gol che ha trascinato le Furie Rosse in finale.

Lamine Yamal è un prodigio che promette di superare anche Kylian Mbappè, che ieri non ha inciso, e che forse tra qualche anno (ma non troppi) potrebbe diventare a livello di Messi e Cristiano Ronaldo. D'altronde Yamal è il più giovane calciatore ad aver esordito con il Barcellona a 15 anni e 290 giorni ma anche il più giovane marcatore della nazionale spagnola e ad essere stato schierato titolare in Champions League.

Il caso vuole poi che Messi e Yamal si siano già incontrati. Nel 2006 l'argentino, all'epoca ventenne, fu fotografato mentre faceva il bagnetto al piccolo Yamal di pochissimi mesi per il calendario benefico realizzato dal quotidiano Sport insieme all'Unicef.

Lamine Yamal nasce a Esplugues de Llobregat, a pochi chilometri dal Camp Nou, il 13 luglio 2007. Il padre è di origine marocchina mentre la madre è nata in Guinea equatoriale. Cresce calcisticamente ne La Masia del Barcellona per poi esordire con la prima squadra il 29 aprile 2023 nella gara vinta con il Real Betis. Nello stesso anno vince il suo primo campionato con i blaugrana. A ottobre esordisce in Champions League con il Porto.

Con la maglia della Nazionale nel 2023 raggiunge la semifinale dell'Europeo Under-17 e a settembre viene convocato dalla selezione maggiore per le qualificazioni a Euro 2024. Segnando il gol con la Georgia diventa il più giovane marcatore della Spagna.

Attualmente Yamal è legato al Barcellona fino al 2026 con una clausola rescissoria da un 1 miliardo di euro. In passato ha dichiarato di essere un grande fan degli anime e in paritcolare di Gintama.