Ascolti tv, oltre 7 milioni per Spagna-Francia. Snobbato il Papa su La7

Ascolti tv ieri 9 luglio 2024: il documentario su Papa Francesco si ferma a 253mila spettatori per il 2% di share

Rai1 vince negli ascolti tv con la prima semifinale di Euro 2024. La partita Spagna-Francia è stata vista da 7.677.000 spettatori pari al 41.3% di share. Segue L'uomo che sussurrava ai cavalli su Canale 5 con 1.218.000 spettatori per l'8.7% di share. Completa il podio Le Iene presentano - Inside su Italia 1 con 918.000 spettatori pari al 6.9% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 9 luglio 2024 per le altre reti: Boss in incognito su Rai2 con 827.000 spettatori (5.4%), Sissi la giovane Imperatrice su Rai3 con 780.000 spettatori (4.3%), Il collezionista su Rete 4 con 485.000 spettatori (3.1%), La7 Doc - Il Papa e il diavolo con 253.000 spettatori (2%), Quattro matrimoni in Italia su TV8 con 404.000 spettatori (2.8%), La dura verità sul Nove con 211.000 spettatori (1.3%).