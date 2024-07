Ascolti tv, Telese-Aprile battono Porro. In Onda con Schlein al 6,5% di share

Ascolti tv ieri 8 luglio 2024: In Onda supera il milione di spettatori per il 6,5% di share

Canale 5 vince la gara degli ascolti tv con Cornetto Battiti Live, che ha fatto ballare 2.707.000 spettatori con il 22.4% di share. Segue Rai1 con la replica di Mina Settembre, che ha interessato 1.952.000 spettatori pari al 12.8% di share. Terzo posto per Io sono leggenda su Italia 1 con 1.046.000 spettatori per il 6.6% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 8 luglio 2024 per le altre reti: Panda su Rai2 con 554.000 spettatori (3.6%), Kilimangiaro Estate su Rai3 con 675.000 spettatori (4.3%), Quarta Repubblica su Rete 4 con 718.000 spettatori (6%). La scorsa settimana Nicola Porro aveva raggiunto 744.000 spettatori (5.6%). In Onda su La7 con ospite la segretaria del Pd Elly Schlein arriva a 1.083.000 spettatori (6.5%). Nella precedente puntata la coppia Telese-Aprile aveva chiuso con 1.183.000 spettatori (6.2%). Victoria Cabello: viaggi pazzeschi su TV8 con 290.000 spettatori (1.8%), Con Air sul Nove con 404.000 spettatori (2.8%).