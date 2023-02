Lapo Elkann "pronto per la Juventus". Penalizzazione di 15 punti cancellata?

Lapo Elkann pronto per guidare la Juventus?

Lapo Elkann pronto per prendere in mano la Juventus? Chissà. "In nome di nonno Gianni. Vedendo queste foto di Lapo Elkann scattate a Milano dopo aver pranzato assieme alla moglie Joana Lemos da Torre di Pisa, in Brera, salta subito agli occhi l’incredibile somiglianza tra Lapo e il nonno Gianni Agnelli. Forse lui, più di tutti, ha i tratti somatici che ricordano l’Avvocato", scrive Novella 2000.

Che spiega: "Ora, in casa Juventus è il momento delle decisioni e del riassetto societario. Da più parti emerge il nome di Lapo Elkann come possibile nuovo presidente della squadra, che darebbe un segno di continuità alla società, sempre legata al nome degli Agnelli". E ancora: "Lapo sembra pronto a raccogliere l’eredità. […] Nell’età della maturità, la famiglia Agnelli ha ritrovato il lui un uomo di spessore che potrebbe essere in grado di guidare la Juventus fuori dalle acque tempestose degli ultimi mesi", si legge su Novella 2000.

La Juventus e la penalizzazione

Intanto continua a tenere banco la penalizzazione di 15 punti che ha allontanato la Juventus dalla zona Champions e anche da quella che porta quantomeno alla qualificazione in Europa League. A marzo dovrebbe esserci l'appello al Collegio di Garanzia del CONI.

Secondo quanto scrive su Twitter Tancredi Palmeri "crescono i bisbìgli su una probabile revoca della penalizzazione alla Juventus". Il CorSport invece fa sapere che quando si discuterà di questa sentenza la procura della FIGC potrebbe aver già deferito la Juventus per la manovra stipendi. Per il quotidiano la richiesta iniziale del procuratore federale Giuseppe Chinè, in questo senso, potrebbe arrivare ad un ulteriore -20 in classifica che retrocederebbe la Juve all'ultimo posto costringendola a cercare di lottare per non retrocedere in serie B.

Insomma tra rumors che parlano di cancellazione dei 15 punti di penalizzazione e altri che ne aggiungono altri 20 si resta nel campo delle ipotesi. Le prossime settimane chiariranno il destino della Juventus in questo campionato.