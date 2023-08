Laureus Charity Night 2023, da Fabio Capello ad Ambra Sabatini... Gli ospiti

Laureus Charity Night 2023

Irma Testa e Ambra Sabatini animano la Laureus Charity Night, l’evento annuale di fundraising a sostegno delle attività di Fondazione Laureus Sport for Good Italia. L'evento si terrà presso lo spazio Merbag (via Daimler 1), nella zona nord-est di Milano. Vediamo, presentatori, ambassador-ospiti e i dettagli sull'asta benefica.

Laureus Charity Night 2023 - "WE ARE FAMILY"

“We Are Family” è il claim della Laureus Charity Night, l’evento annuale di fundraising a sostegno delle attività di Fondazione Laureus Sport for Good Italia. Più di un semplice claim, è un vero e proprio monito ad entrare a far parte della famiglia Laureus al fine di sostenere migliaia di bambini e bambine, ragazzi e ragazze grazie allo sport. L’evento è in programma giovedì 31 agosto, a soli tre giorni dal Gran Premio d’Italia di Formula 1, presso lo spazio Merbag (via Daimler 1), nella zona nord-est di Milano.

Laureus Charity Night 2023 - CONDUCONO FEDERICA MASOLIN E PIERLUIGI PARDO

Anche quest’anno la conduzione è affidata a Federica Masolin, giornalista e Ambassador Laureus, volto della Formula 1 su Sky Sport. Al suo fianco il telecronista sportivo e Ambassador Laureus Pierluigi Pardo, il giornalista e membro del Board di Laureus Giovanni Bruno, Gianluca Gazzoli, conduttore di Radio Deejay. In cucina un’accoppiata vincente: la cena di gala, infatti, sarà curata da Tassino Catering con la supervisione dello chef stellato e Ambassador Laureus Davide Oldani. Anche quest’anno i due Partner dell’evento saranno IWC Schaffhausen e Mercedes Benz Italia. Infine, sarà Ferrari Trento a fornire il supporto tecnico in veste di Sparkling Partner.

Laureus Charity Night 2023 - AMBASSADOR E OSPITI

Numerose le stelle dello sport e le celebrità del mondo dello spettacolo che non vogliono far mancare il loro supporto alla nobile causa. Tra le presenze già confermate, quella di Irma Testa, la “Butterfly” del ring, così come viene soprannominata per la leggiadria dei suoi movimenti, fresca medaglia d’oro ai Mondiali in India e bronzo ai Giochi di Tokyo 2020, la prima nella storia del pugilato femminile italiano nella rassegna a cinque cerchi. Oltre a lei, la Campionessa Paralimpica Ambra Sabatini, fresca di medaglia d’oro e record del mondo nei 100 metri di categoria T63 ai Mondiali di atletica paralimpica a Parigi, così come a Tokyo 2020. Tra i presenti, Alice Ronchetti, il simbolo del softball Made in Italy, l’istituzione del calcio italiano ed ex allenatore Fabio Capello e lo skipper di fama internazionale Furio Benussi. Poi ancora l’ex cestista Riccardo Pittis; l’ex canoista olimpico Antonio Rossi; l’ex sciatrice tedesca Maria Höfl-Riesch; gli ex ciclisti Riccardo Magrini e Fabian Cancellara; e l’ex rugbista Diego Domínguez. Ma non è finita. Tra i presenti anche il motociclista Nicola Dutto, primo pilota paraplegico a correre la Dakar nel 2019, e i cestisti Kyle Hines, Bruno Cerella e Linton Johnson.

Se il claim dello scorso anno “Everyone Wins” voleva sottolineare come ciascuno di noi possa diventare un vincitore, quello di quest’anno “We Are Family”, promosso dagli Ambassador Laureus, testimonia il potere dello sport di unire persone e costruire legami che possono fare la differenza nella vita di bambini e ragazzi. Lo sport, infatti, come profetizzato da Nelson Mandela, in occasione dei Laureus World Sports Awards del 2000, può davvero cambiare il mondo e avere un impatto positivo nella vita dei giovani contrastando le disuguaglianze e ogni forma di discriminazione.

Laureus Charity Night 2023 - L’ASTA BENEFICA

Per sostenere i progetti di Fondazione Laureus Sport for Good Italia verrà aperta un’asta benefica con numerosi beni, memorabilia sportivi ed esperienze donati da aziende, Ambassador Laureus e amici della Fondazione. Sarà possibile partecipare e avanzare le proprie offerte a partire da agosto sulla piattaforma Charity Stars al seguente link charitystars.com/Laureus/WeAreFamily. L’asta si concluderà in forma privata durante la serata, durante la quale verrà anche mostrato in tempo reale il suo andamento.

Tra i memorabilia all’asta spiccano il pallone da basket autografato dalla squadra Olimpia Milano; le maglie dei cestisti Miloš Teodosić e Shavon O'Day Shields, autografate rispettivamente dai giocatori della Virtus Bologna e dell’Olimpia Milano, e i biglietti per assistere alle tre giornate del Gran Premio d’Italia di Formula 1 di Monza, in programma all’Autodromo Nazionale di Monza da venerdì 1 a domenica 3 settembre. E ancora corsi di guida Mercedes Benz, l’esclusivo orologio IWC Portugieser Chronograph Classic Edition Laureus Sport for Good Foundation e la degustazione gourmet Percorso del Bello e del Buono Ferrari F1 Limited Edition.