Lautaro blackout, lungo digiuno di gol del Toro con l'Inter (che parte dalla scorsa primavera)

Momento più nero che azzurro per Lautaro Martinez. Il Toro prosegue il suo periodo 'no' sotto porta con la maglia dell'Inter.

Il fuoriclasse di Bahia Blanca non ha ancora segnato in questo inizio di campionato: 3 presenze - contro Genoa, Atalanta e Monza, mentre era out contro il Lecce - e zero gol per il 27enne, che, al contrario, è stato grande protagonista in Copa America con la maglia dell'Argentina - 5 reti in 7 presenze con marcatura decisiva nella finale contro la Colombia e il sogno di essere candidato alla vittoria del Pallone d'Oro 2024.

Il blackout in serie A peraltro parte da lontano: l'ultimo gol segnato risale al 10 maggio nella vittoria esterna dell'Inter per 5-0 sul campo del Frosinone, ma è stato l'unico squillo di Lautaro in Italia da marzo a oggi (la rete precedente è datata 28 febbraio nella vittoria per 4-0 a San Siro contro l'Atalanta).

Un digiuno, che va detto, non gli ha impedito di vincere il titolo di capocannoniere del campionato (dove è stato MVP) con 24 reti (Vlahovic secondo è finito staccato a quota 16).

Contro il Monza Simone Inzaghi ha tolto il Toro al 55′, probabilmente in vista del big match di Champions League che vedrà l'Inter sul campo del Manchester City mercoledì 18 settembre 2024.



(foto Lapresse) (foto Lapresse)

Un momento no, si diceva. Cose che capitano agli attaccanti. Tanto più che Lautaro paga la stanchezza di una stagione lunghissima (chiusa a il 15 luglio proprio per la Copa America vinta) e ripartita subito con l'impiego da titolare sin dalla prima di Marassi il 17 agosto. Ma nessuno ha dubbi all'Inter: il fuoriclasse argentino sarà leader e trascinatore della squadra di Inzaghi anche quest'anno.

Senza dimenticare che dopo il City ci sarà il derby contro il Milan e la storia racconta che quando il Toro vede rosso(nero) timbra quasi sempre: 8 gol in carriera contro il Diavolo...