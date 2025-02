Lautaro-Inter, offerta choc: 120 milioni. La big di Premier League affonda il colpo per Toro - Rumor

Inter-Lautaro Martinez, Arsenal pronto ad offrire 120 milioni - Rumor

Lautaro Martinez è un simbolo indiscusso dell'Inter: il Toro si è legato al club nerazzurro nel 2018 (con 25 milioni di cartellino pagati al Racing), ne è diventato capitano nel 2023 e ha recentemente rinnovato il suo contratto sino al 30 giugno 2029 (a 9 milioni netti di ingaggio).

L'attaccante argentino, nato a Bahía Blanca il 22 agosto 1997, sta bene a Milano e portarlo lontano dall'Italia è stata sin qui una mission impossibile per qualunque possibile pretendente.

Ma dall'Inghilterra stanno ora suonando sirene minacciose per i tifosi interisti: l'Arsenal si è messo sulle orme di Lautaro Martinez. Non è un segreto che i Gunners stiano cercando un centravanti per la prossima stagione e già nel mercato invernale appena concluso avevano valutato eventuali opzioni (alla luce dell'infortunio a Gabriel Jesus che lo terrà fuori tutta la stagione) tanto che si era vociferato di un'attenzione anche a Dusan Vlahovic della Juventus (che peraltro a giugno, a meno di rinnovi, sarà a un anno dalla scadenza del suo contratto con i bianconeri).

Affare poi rimandato alla prossima estate con il nome del Toro in cima alla lista dei desideri. Lui Tanti gli spifferi che arrivano da oltremanica (anche la Bbc...) sull'interesse per il fuoriclasse argentino. Con tanto di budget già definito, una sorta di proposta indecente, per convincere l'Inter a trattare: 120 milioni di euro.

Si preannuncia un'estate caldissima di calciomercato...

