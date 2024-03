Clamoroso alla Lazio, Maurizio Sarri si è dimesso. Al suo posto...

Lazio, Maurizio Sarri si è dimesso

L'avventura di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio si conlcuderà in queste ore. L'allenatore toscano si è dimesso (aveva un contratto sino al 2025) e ha comunicato poco fa la sua decisione alla squadra e al presidente Claudio Lotito. Nelle prossime ore è previsto l'incontro l'incontro per formalizzare il divorzio.

La notizia arriva a poche ore dalla sconfitta contro l'Udinese, la quarta di fila inanellata dai biancocelesti tra campionato e Champions (con eliminazione agli ottavi di finale nel doppio match contro il Bayern Monaco). In serie A la Lazio è nona in classifica a 40 punti, meno 11 dal Bologna quarto e meno 8 dalla Roma quinta. Resta forte l'obiettivo Coppa Italia dove la squadra capitolina è in semifinale (contro la Juventus).

Potrebbe essere la coppia di ex attaccanti Tommaso Rocchi e Miroslav Klose a prendere il posto del dimissionario Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio. Farebbero da 'traghettatori' per le ultime dieci giornate di campionato e per le semifinali di Coppa Italia contro la Juventus. Altro nome circolato in queste ore è quello di Angelo Gregucci, bandiera bianconceleste (7 anni con la maglia della Lazio da calciatore a cavallo tra gli anni '80 e '90). Si è parlato anche di Lulic o Parolo per arrivare a giugno. Un'altra idea che sta circolando è quella di Igor Tudor, l'ex mister del Marsiglia non sarebbe un traghettatore.