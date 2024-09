Lazio-Milan, Theo Hernandez e Leao in disparte durante il cooling break. Ecco cos'è successo

Lazio-Milan, Theo Hernandez e Leao in disparte durante il cooling break

Durante il cooling break del secondo tempo di Lazio-Milan, Theo Hernandez e Rafa Leao - entrati pochi minuti in campo dopo essere partiti dalla panchina e protagonisti pochi istanti prima del gol che aveva portato il match sul 2 a 2 - sono rimasti in disparte dal lato opposto del campo rispetto alla panchina, non unendosi al gruppo rossonero che si era diretto verso Paulo Fonseca per ascoltare le sue disposizioni tattiche.

Va ricordato per dovere di cronaca che i due giocatori appena inseriti in campo da Paulo Fonseca avevano appena ricevuto le indicazioni dall'ex tecnico di Roma e Lille.

Lazio-Milan, Theo Hernandez e Leao in disparte durante il cooling break. "Nulla contro squadra e allenatore"

"Eravamo entrati da due minuti, non avevamo bisogno del cooling break. Non era nulla contro squadra ed allenatore. Ora dobbiamo continuare a lavorare per vincere tutti insieme. Poi la gente parla, dice cose non vere. Io e Rafa siamo sempre con la squadra per aiutare, ed è questo l'importante", le parole di Theo Hernandez a Milan Tv.

Lazio-Milan, Theo Hernandez e Leao in disparte durante il cooling break. Fonseca: "Non c'è nessun problema"

"La situazione di Theo e Leao: non c'è nessun problema e penso che Theo abbia già spiegato. Non dobbiamo creare nessun problema, questa settimana ho parlato con i giocatori che hanno accettato la scelta. Non c'è alcun problema, io ero concentrato e non ho visto che erano lì ma penso che Theo abbia spiegato perché. Non creiamo problemi perché non ce ne sono, la risposta dei giocatori è stata bella e non dobbiamo creare problemi quando non ci sono. Non scappo con le scuse e in questo momento non c'è problema", le parole di Paulo Fonseca a Dazn. Poi in conferenza stampa spiega. "Ha già parlato Theo. Io non dico bugie, mi conoscete, sono sempre sincero e onesto. Non c'è nessun problema con Theo e Rafa, loro non hanno cominciato la partita, ci ho parlato in settimana e loro hanno capito, sono entrati bene perché penso che se ci fosse stato un problema non sarebbero entrati così".

Milan, Fonseca: "Nel secondo tempo non abbiamo voluto giocare"

"Abbiamo gestito bene la partita con la palla, penso che la squadra sia andata bene perché abbiamo controllato la partita con la palla. Nel secondo tempo è andata diversamente, abbiamo lasciato loro giocare. Capisco che sia un momento che non è positivo, magari nella loro testa i giocatori vogliono cercare di non prenderle. Dobbiamo gestire la partita con la palla ma nel secondo tempo non abbiamo voluto giocare", le parole di Paulo Fonseca dopo il 2-2 del suo Milan sul campo della Lazio. Mancava un uomo a centrocampo? "Per me non manca un giocatore in mezzo al campo. Non abbiamo rischiato più, questo è il problema. Quando le altre squadre pressano più alto dovrebbe essere più facile per noi"

Lazio-Milan 2-2, Leao salva Fonseca

Gara intensa con un secondo tempo molto spettacolare che ha sancito il 2-2 allo stadio Olimpico tra la Lazio e il Milan nella terza giornata di Serie A. I rossoneri di Fonseca, passati in vantaggio nel primo tempo, hanno condotto a lungo la sfida per poi subire l'1-2 della Lazio di Baroni in 4' dal 62' al 66'. A quel punto il tecnico rossonero cambia assetto e inserisce Theo Hernandez e Leao, oltra all'ex Roma Abraham e il Milan trova il 2-2 proprio con il numero 10 rossonero Leao che poi con il terzino francese, in polemica con l'allenatore, durante il cooling break della gara, sono rimasti isolati, senza partecipare con il resto della squadra. Un punto, merito proprio dell'escluso Leao, che non basta a far superare la crisi del Milan che sale ad appena 2 punti in tre gare mentre i biancocelesti salgono a 4 punti. In un primo tempo intenso i padroni di casa partono meglio e sfiorano subito il gol. Al 3' scambio tra Castellanos e Dia, con quest'ultimo che anticipa Maignan al limite dell'area, ma Pavlovic in scivolata salva la propria porta. Al primo calcio d'angolo passa però il Milan con un colpo di testa di Pavlovic all'8'. Dopo il gol sono i rossoneri a tenere palla e a farsi vedere in avanti in più occasioni, soprattutto con le imbucate di Pulisic e Okafor.

Nel secondo tempo la Lazio spinge e al 62' trova il pari con Castellanos. Dia serve Nuno Tavares che dalla sinistra alza la testa e serve in mezzo per l'attaccante che di piatto la mette in rete per l'1-1. Poi al 66' il sorpasso: Nuno Tavares sfonda sulla sinistra, Dia anticipa Pavlovic e buca Maignan per il 2-1. Il vantaggio però dura poco. Al 72' pareggia subito il Milan con una giocata in velocità dei nuovi entrati, Theo Hernandez per Abraham che controlla e serve Leao, il portoghese controlla si porta la palla sul destro e calcia in rete per battere Provedel per il 2-2. Nel finale all'80' Maignan salva i rossoneri: Castellanos serve in area Zaccagni, l'esterno solo davanti a Maignan si fa ipnotizzare dal portiere francese con Pavlovic che poi libera. Al 94' Abraham impegna Provedel che manda in angolo e salva i suoi per il 2-2 finale.