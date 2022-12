Leclerc e Charlotte Siné si sono lasciati. Chi è l'ex del pilota Ferrari

Charles Leclerc e Charlotte Siné si sono lasciati. Le parole del pilota Ferrari

Fine della storia. Charles Leclerc e Charlotte Siné si sono lasciati. Il pilota della Ferrari (che quest'anno ha chiuso da vicecampione del mondo dietro a Max Verstappen ma davanti a Sergio Perez) ha dato l'annuncio della notizia: «Ciao a tutti, Charlotte ed io abbiamo deciso di porre fine alla nostra relazione e resteremo buoni amici. Abbiamo condiviso tanti bei momenti e lei è e sarà sempre una persona molto speciale per me. È fantastica e merita il meglio, per favore rispettate la nostra decisione e la sua privacy in un momento come questo», si legge nella storia su Instagram.

Charles Leclerc e Charlotte Siné si sono lasciati. Le parole dell'ex fidanzata del pilota Ferrari

Anche Charlotte Siné, l'ormai ex fidanzata di Charles Leclerc, ha parlato della rottura con il campione della Ferrari dando a sua volta l'annuncio sui social: «Io e Charles abbiamo deciso di mettere fine alla nostra relazione e restare buoni amici. Sono stati tre anni bellissimi insieme, con un sacco di ricordi. È una persona fantastica e gli auguro il meglio. Perfavore rispettate la nostra decisione e la privacy».



Chi è Charlotte Siné, l'ex fidanzata del pilota Ferrari

Charlotte Siné, l'ormai ex fidanzata di Charles Leclerc ha 21 anni. La loro storia d'amore era iniziata nel 2019: lei seguiva il pilota della Ferrari nelle sue garein giro per il mondo e la scorsa estate erano stati insieme in vacanza in Sardegna. E' monegasca, figlia di Emmanuel Siné, direttore generale del Société des Bains de Mer (la più antica società del Principato che gestisce il settore dell'intrattenimento tra cui hotel, casinò, spa e club sportivi). Charlotte è una studentessa di architettura (a Givevra), sui social è un'influencer (conta quasi 800mila follower) e lavora con diversi brand.