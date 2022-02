Lega Serie A, fumata nera per Carlo Bonomi presidente

Calcio, la Lega Serie A boccia Carlo Bonomi presidente: 19 schede bianche e un solo voto per il numero uno di Confindustria

Fumata nera dall'assemblea della Lega Calcio per la scelta del nuovo presidente. A quanto si apprende ci sarebbero state 19 schede bianche e un voto per l'attuale presidente di Confindustria Carlo Bonomi. Dalla prossima votazione, per eleggere il successore del dimissionario Paolo Dal Pino, basterà la maggioranza semplice.