Lega Serie A, la media company (con Cvc) valutata 17 miliardi

Lega Serie A Servizi e la cordata composta da Advent, Cvc e Fsi sono vicine alla fumata bianca. La trattativa portata avanti dal comitato di 5 presidenti (tra cui Andrea Agnelli della Juventus e Aurelio De Laurentiis del Napoli) procede in vista dell'assemblea convocata per mercoledi' 18 novembre. Secondo quanto riporta Radiocor, "ci sarebbero stati significativi miglioramenti rispetto alla proposta iniziale, sia dal punto di vista finanziario, arrivando a circa 1,65 miliardi milioni per il 10%, sia dal punto di vista della governance che da quello contrattuale. Si respira quindi ottimismo, e si pensa che l'assemblea di mercoledi' dara' finalmente il via libera a un'operazione cruciale in un momento in cui il Covid sta mettendo a dura prova prova il calcio italiano, stretto tra costi certi e ricavi in forte calo".

Nel dettaglio, l'offerta di Advent, Cvc e Fsi valorizzerebbe la Lega Servizi, la societa' della Lega che gestisce i diritti tv della serie A, quasi 17 miliardi di euro - spiega Radiocor - Sono di queste settimane le notizie dei problemi che la Serie A sta avendo con Sky e Dazn per il pagamento dei diritti pregressi, e c'e' chi arriva a pensare che alcuni club, senza questa immissione di liquidita', potrebbero aver problemi a pagare gli stipendi dei calciatori entro la fine dell'anno. In quest'ottica un accordo con i private equity risulterebbe di vitale importanza.