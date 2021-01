Leicester: abbatte il Chelsea, primo in Premier League. Nuova favola dopo Ranieri

Il Leicester torna a guardare le grandi della Premier League dall'alto in basso: Foxes al primo posto solitario in classifica dopo la netta vittoria contro il Chelsea (blues ottavi a 9 punti della vetta e 5 dal Liverpool quarto ma con una partita in meno: la panchina di Lampard non è proprio solidissima...). Al King Power Stadium, gli uomini di Brendan Rodgers dominano il match e lo archiviano già nel primo tempo con le reti di Ndidi (6’) e Maddison (41’).

Vedere il Leicester al primo posto in Premier League fa tornare alla mente l'impresa di Claudio Ranieri che nel 2016 vinse il titolo. "Un altro miracolo?", scrive The Mirror. "Le Foxes guidano la caccia", titola il Daily Express.

Prima pagina The Mirror



Questa volta sarà molto più complicato compiere il miracolo. Tanto più che il Manchester United di Solskjær è sì secondo a un punto ma anche con una partita il meno. E il Manchester City guidato da Guardiola è a 4 lunghezze, ma con due match da recuperare. Senza dimenticare il Liverpool di Kloop a meno quattro (pure i Reds con una match in meno del Leicester). Le big sono tutte lì, pronte a sventare il secondo capitolo della favola. Ma intanto i tifosi delle Foxes continuano a sognare...