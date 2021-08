Messi atterra a Parigi, ormai non ci sono dubbi: è un nuovo giocatore del Psg

Messi atterra a Parigi: ormai non ci sono dubbi, "La Pulce" è un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain

Per quanto in Spagna, e nel mondo, ci sia ancora qualcuno che sostenga il contrario, Lionel Messi è atterrato a Parigi e a Barcellona hanno rimosso la sua gigantografia dal Camp Nou. Il campione argentino, prossimo rinforzo del Paris Saint-Germain, è atterrato con un volo privato poco dopo le 15.40 nello scalo di Le Bourget.

Atteso da una folla festante di tifosi, la “Pulce” si è affacciata a una finestra con una t-shirt bianca con la scritta “Ici c'est Paris” per poi lasciare lo scalo aeroportuale da una uscita secondaria alla volta di Parigi. In attesa dell'ufficialità del contratto, un biennale da 35 milioni di euro a stagione. Messi si sottoporrà ora alle visite mediche. Attesa per domani la presentazione al Parco dei Principi.

Comunque, il Paris Saint-Germain anticipa l'ufficialità dell'ingaggio di Lionel Messi seminando indizi sull'acquisto. In un breve video, pubblicato sui canali social del club parigino, fanno capolino una maglia dell'Argentina, una collezione di sei Palloni d'Oro, a cui si aggiungono le scritte “Mercato Update” e “New Diamond in Paris”.

Ma non è tutto. Il club di Nasser Al-Khelaïfi ha pubblicato sui propri profili social un video che, pur senza nominarlo o farlo vedere, celebra l'arrivo di Messi a Parigi. Il filmato, con un particolare gioco di luci e ombre, annuncia che nell'ambito del calciomercato un "nuovo diamante" sta arrivando al Psg. Sullo sfondo si intervallano quindi simboli della capitale transalpina, come la Tour Eiffel, e quelli della squadra più forte della Ligue 1.

Inoltre, Neymar gioca d'anticipo e “annuncia” con una story su Instagram l'arrivo dell’amico e fuoriclasse argentino. "Back together" (“Di nuovo insieme”), questo il commento a corredo di alcune immagini di quando erano insieme al Barcellona.